В июне авиакомпания «Хабаровские авиалинии» увеличивает количество рейсов в поселок Херпучи и село Чумикан. Теперь выполнять полеты из краевого центра в район имени Полины Осипенко перевозчик будет трижды в неделю, в Тугуро-Чумиканский район – четыре раза. В те же дни предусмотрены перелеты и в обратном направлении. Напомним, всего в текущем году авиакомпания выполнит 1304 рейсов, на 101 больше чем годом ранее. Увеличить количество перелетов позволили два новых воздушных судна, приобретенных в прошлом году.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, дополнительный рейс Хабаровск – Херпучи будет выполняться по вторникам на самолете L-410 с посадкой в Комсомольске-на-Амуре. Ранее перелеты по маршруту осуществлялись по средам и субботам – в выходной день с посадкой в аэропорту Николаевска-на-Амуре.

Через Николаевск-на-Амуре также будут летать пассажиры дополнительного рейса Хабаровск – Чумикан. Помимо вторника, четверга и субботы, теперь долететь до административного центра Тугуро-Чумиканского района из краевой столицы и в обратном направлении можно будет в пятницу. Во вторник и четверг рейсы следуют с посадкой в Комсомольске-на-Амуре.

– По обоим направлениям действует краевая программа субсидированных авиаперевозок для жителей северных районов. По итогам пяти месяцев текущего года «Хабавиа» перевезено по льготе 5446 человек. Это на 18% больше чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение частоты рейсов по востребованным маршрутам позволит еще большему количеству людей воспользоваться услугами краевой авиакомпании и льготной программой, на реализацию которой по решению губернатора Михаила Дегтярева в этом году из бюджета региона выделено 205 млн рублей, – отметила министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Ирина Горбачева.

Напомним, тарифы по программе субсидированных авиаперевозок для жителей северных районов сохранены на уровне прошлых лет. Стоимость билета для взрослого пассажира составляет 4500 рублей, для детей от 2 до 12 лет – 3000 рублей. За год правом льготного перелета жители северных районов могут воспользоваться четыре раза. Купить авиабилеты до Хабаровска и обратно по специальной цене могут жители шести районов: Аяно-Майского, Ульчского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, Охотского и района имени Полины Осипенко.