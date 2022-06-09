В условиях санкций коммунальные предприятия постепенно переходят с зарубежных материалов и оборудования на отечественные. Министр жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Дарий Тюрин накануне посетил МУП г. Хабаровска «Водоканал» и ознакомился с темпами импортозамещения.

Вместе с руководством и сотрудниками предприятия министр осмотрел полностью автоматизированную канализационно-насосную станцию, обеспечивающую функционирование системы в Железнодорожном, Кировском и Центральном районах. Обслуживающий персонал на этом объекте не требуется, а работа насоса отслеживается диспетчерской службой.

— Раньше оборудование с полным циклом автоматики для объектов сферы ЖКХ приобреталось преимущественно импортное и дорогостоящее. Сейчас мы видим всю систему, поставленную отечественными производителями. Российское оборудование по технологическим характеристикам не уступает европейскому, поэтому проблем с его замещением в нашем регионе нет, — отметил Дарий Тюрин.

Директор МУП г. Хабаровска «Водоканал» Николай Лысенко также положительно оценил использование отечественного оборудования. Среди них насосы марки «Иртыш» из Омска, которые пришли на смену импортным. Они оказались дешевле, а энергии потребляют не больше прежних зарубежных. Восстановительные работы коллектора на ул. Павла Морозова в Хабаровске ведутся с использованием труб из Санкт-Петербурга. Они разработаны с учётом интенсивной транспортной нагрузки на дороге и сезонных изменений состояния почвы. Кроме того, для обеспечения аварийно-ремонтных работ сетей водоснабжения и канализации на складах производственной базы приготовлены трубы хабаровских заводов ЖБИ-1 и «Полипластик-ДВ», которые хорошо показали себя в условиях дальневосточного резко континентального климата.

Дарий Тюрин напомнил, что в северных районах края пока еще используются дизельные электростанции и газопоршневые машины иностранного производства. Сейчас ведется постепенная работа по замене их на российские и китайские аналоги. Регулярно проводится мониторинг выработки моточасов оборудования, чтобы импортозамещение не сказалось на качестве услуг, предоставляемых населению.

Напомним, что губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым в марте 2022 года утвержден перечень системообразующих предприятий, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в крае. Их работа находится на контроле регионального правительства.