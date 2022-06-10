В Хабаровском крае продолжается основной период проведения единого государственного экзамена. Стали известны первые результаты по географии, химии и литературе – 10 выпускников получили максимальные 100 баллов. Напомним, экзамены по этим предметам на выбор выпускники школ региона сдавали 26 мая.

Всего в России стобалльные результаты по географии получили 34 участника, в их числе выпускник Лицея инновационных технологий г. Хабаровска. В крае этот предмет выбрали 99 человек, высокобалльные результаты у двух одиннадцатиклассников.

Химию в регионе сдавали 562 выпускника, высокобалльные результаты у 59 школьников, а наивысший результат 100 баллов получил выпускник школы № 68 из Хабаровска.

Максимальные баллы по литературе получили восемь учеников школ № 12 и 85, гимназий № 3, 4, 5 и 8, Экономической гимназии и Политехнического лицея Хабаровска. Экзамен по предмету сдавали 322 человека, высокобалльные результаты у 48 выпускников.

– В этом году для получения аттестата о среднем общем образовании одиннадцатиклассникам необходимо сдать два обязательных предмета: русский язык и математику базового или профильного уровня. Остальные предметы сдаются по выбору, – отметили в министерстве образования и науки Хабаровского края.

В ведомстве также добавили, что с этого года ЕГЭ проводится на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Теперь для решения контрольных заданий выпускникам нужно чаще использовать навыки анализа информации, умения давать развернутые аргументированные объяснения.

Следующие итоги ЕГЭ станут известны 17 и 20 июня, это будут результаты по русскому языку.