Министерство строительства Хабаровского края заключило государственный контракт на проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Федоровка Хабаровского района с ООО «КД Восток», ставшим победителем по итогам конкурентных процедур. До конца июня ведомство заключит еще один госконтракт на проектирование и строительство ФАП в селе Восход.
Министр строительства Хабаровского края Олег Сутурин сообщил, что оба фельдшерско-акушерских пункта рассчитаны на 25 посещений в смену. Служба заказчика уже заключила госконтракт с ООО «КД Восток», которое будет проектировать и строить ФАП в селе Федоровка.
— Проект предполагает строительство жилого помещения. То есть потенциально специалист, который выйдет сюда на работу будет обеспечен жильем, — уточнил глава ведомства.
Он напомнил, что строительство ФАПов и амбулаторий в регионе ведется в рамках краевой государственной программы «Развитие здравоохранения» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
— Сегодня взят курс на модернизацию первичного медицинского звена и региональный минстрой принимает активное участие в этом процессе. С 2018 года уже были построены и введены в эксплуатацию ФАПы в селах Джуен, Верхний Нерген, Казакевичево, врачебная амбулатория в селе Сита. Недавно был заключен госконтракт на проектирование и строительство амбулатории в северном селе Арка Охотского района. Всего в этом году мы планируем заключить девять контрактов на проектирование и строительство ФАПов, — заключил Олег Сутурин.
Эта запись была опубликована 10.06.2022в 10:31. В рубриках: Общество.
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