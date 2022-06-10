Министерство строительства Хабаровского края заключило государственный контракт на проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Федоровка Хабаровского района с ООО «КД Восток», ставшим победителем по итогам конкурентных процедур. До конца июня ведомство заключит еще один госконтракт на проектирование и строительство ФАП в селе Восход.

Министр строительства Хабаровского края Олег Сутурин сообщил, что оба фельдшерско-акушерских пункта рассчитаны на 25 посещений в смену. Служба заказчика уже заключила госконтракт с ООО «КД Восток», которое будет проектировать и строить ФАП в селе Федоровка.

— Проект предполагает строительство жилого помещения. То есть потенциально специалист, который выйдет сюда на работу будет обеспечен жильем, — уточнил глава ведомства.

Он напомнил, что строительство ФАПов и амбулаторий в регионе ведется в рамках краевой государственной программы «Развитие здравоохранения» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

— Сегодня взят курс на модернизацию первичного медицинского звена и региональный минстрой принимает активное участие в этом процессе. С 2018 года уже были построены и введены в эксплуатацию ФАПы в селах Джуен, Верхний Нерген, Казакевичево, врачебная амбулатория в селе Сита. Недавно был заключен госконтракт на проектирование и строительство амбулатории в северном селе Арка Охотского района. Всего в этом году мы планируем заключить девять контрактов на проектирование и строительство ФАПов, — заключил Олег Сутурин.