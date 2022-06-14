В 2021 году Хабаровский край вошел в 30-ку регионов, которые присоединились к реализации федеральной инициативы по быстрому запуску средних инвестиционных проектов. Для этого на уровне субъекта предстоит внедрить региональный инвестиционный стандарт. Стандарт состоит из пяти основных элементов: инвестиционная декларация, инвестиционный комитет, агентство развития, инвестиционная карта и свод инвестиционных правил. На текущем этапе в крае вводят новые цифровые сервисы для оценки инвестпроектов.

Как рассказали в министерстве экономического развития региона, в марте этого года был создан инвестиционный комитет, который стал площадкой по разрешению разногласий между инвестором, государственными органами и организациями в досудебном порядке. А в мае утверждена инвестиционная декларация Хабаровского края, как стандарт представления инвестиционных целей и приоритетов, гарантирующая инвесторам стабильность осуществления деятельности. Теперь же АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» (АПИРИ), выполняющее функции агентства развития, создало еще один сервис для инвесторов

— Новый сервис «Предложить проект» позволяет на этапе запуска проекта получить его независимую оценку. Он создан на основе телеграм-бота. Идею рассматривают эксперты, оценивая целесообразность и эффективность инвестиционного проекта. В их числе предприниматели, отраслевые органы исполнительной власти края, научные организации, а также специалисты «АПИРИ». Если проект признан целесообразным, он размещается на инвест-портале края в качестве бизнес-идеи. Также проекту предлагаются меры государственной поддержки, оказывается помощь в поиске соинвестора проекта, — рассказал руководитель АНО «АПИРИ» Андрей Дымченко.

Ранее «АПИРИ» был также введен в работу электронный сервис «Решить проблему инвестора за 10 дней», обеспечивающий взаимодействие инвестора с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями через электронную систему. На сегодняшний день через этот сервис отработано 12 обращений от предпринимателей. Оба сервиса смогут повысить скорость управленческих решений в отношении перспективных инвестпроектов.

Следующим этапом внедрения инвестстандарта станет модернизация инвестиционной карты и формирование свода инвестиционных правил. Их планируется ввести в работу до конца августа.

Напомним, что в 2021 году Правительство РФ поручило регионам России внедрить новый инвестиционный стандарт. По инициативе губернатора Михаила Дегтярева Хабаровский край с 2022 года приступил к реализации этой инициативы. Глава региона поставил задачу — войти в ТОП-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В январе была утверждена «дорожная карта» по которой теперь регион поэтапно выполняет все подготовительные процедуры.