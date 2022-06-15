Под председательством главы региона Михаила Дегтярева состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии Хабаровского края. В ходе совещания его участники обсудили реализацию стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года.

— Наша цель сегодня – определить исчерпывающие ли меры предпринимаются по реализации стратегии государственной антинаркотической политики, выявить слабые места, где мы не дорабатываем. И наметить мероприятия по повышению эффективности этой работы, — пояснил задачи совещания Михаил Дегтярев.

В приоритете по-прежнему остается сокращение незаконного оборота наркотиков, снижение тяжести последствий от употребления запрещенных веществ, а также формирование в обществе осознанного негативного отношения к ним.

Как доложил врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю Илья Землюков, ситуация улучшается. Число людей с диагнозом «наркомания» ежегодно снижается на 7%. Органы внутренних дел продолжают работу по противодействию распространению яда. Так, по итогам прошлого года в регионе зарегистрировано свыше 1600 наркопреступлений. В лидерах – сбыт наркотиков, их хранение и изготовление. Раскрыто и направлено в суд почти 920 дел, из которых половина относятся к категориям «тяжкие» и «особо тяжкие». К уголовной ответственности привлечено 707 лиц.

Сегодня краевой наркорынок в большей степени представлен каннабисом и его производными. На их долю приходится 89% изъятых наркотиков. Поэтому наиболее эффективный способ снижения употребления запрещенных веществ – это, в первую очередь, выявление и привлечение к ответственности граждан, занимающихся заготовкой, изготовлением наркотиков из местного сырья, их хранением и перевозкой. Здесь хорошо себя зарекомендовала традиционная профилактическая операция «Мак», в ходе которой только в 2021 году возбуждено почти 140 дел.

Вместе с тем, присутствующие на совещании констатировали: синтетические запрещенные вещества набирают популярность. Прежде всего за счет своей доступности: сегодня их легко можно купить через интернет. Соответственно, профилактика и превентивное реагирование выходит на передний план. Среди ключевых аудиторий – подростки и молодежь, наиболее подверженные внешнему негативному воздействию.

В рамках антинаркотического просвещения правоохранительными органами и министерством образования и науки региона проводится целая серия мероприятий: всероссийские акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России», «Стоп ВИЧ/ СПИД». В них уже приняли участие 120 тысяч юных жителей края.

Однако, как показывает практика, наиболее действенные профилактические меры – это занятость детей и молодежи, возможность посещать различные спортивные и творческие секции, кружки, студии. Так, за прошлый год количество преступлений, связанных с наркотиками, среди несовершеннолетних сократилось на 18,6%.

В завершении губернатор Михаил Дегтярев поручил все озвученные предложения и решения отразить в протоколе заседания антинаркотической комиссии края.