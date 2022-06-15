В краевой столице прошло мероприятие «Чистый берег» в рамках Всероссийской акции «Вода России».

К генеральной уборке самого популярного пляжа города присоединились более 100 ребят из 15 трудовых отрядов старшеклассников Центрального района. Они навели порядок на береговой линии от спасательного поста до Уссурийского бульвара.

Как рассказала заместитель председателя комитета по управлению Центральным районом Надежда Вергасова, цель акции — улучшение экологического состояния водных объектов.

«Центральный пляж Хабаровска нуждается в особом уходе, так как здесь отдыхает достаточно большое количество людей. Участие молодежи в подобных акциях формирует у мальчишек и девчонок привычку бережно относиться не только к водоемам, но и природе в целом. Мне кажется, что если дети хоть раз поучаствовали в подобных экологических акциях, то отдыхая самостоятельно, они никогда не позволят себе и своим близким мусорить», — рассказала Надежда Вергасова.

Юных хабаровчан обеспечили мешками и перчатками, после чего они отправились на уборку. Как отметили участники мероприятия, в основном жители оставляют после отдыха окурки, стекло и жестяные банки. Также на территории встречаются ветки и другой негабаритный мусор.

Стоит отметить, что уборка здесь продолжится на регулярной основе. За пляжем закреплен трудовой отряд, которые всю первую смену будет контролировать санитарное состояние зоны отдыха.