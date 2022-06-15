Сегодня в городе проживают более 617 тысяч человек.

Росстат представил предварительные итоги последней Всероссийской переписи населения. Численность населения краевой столицы составила 617 тысяч 600 человек. За период между двумя всероссийскими переписями — с 2010 по 2021 годы — население Хабаровска выросло на 40 тысяч человек, или на 7%.

«Отрадно, что мы остаемся крупнейшим населенным пунктом в ДФО. Сегодня Хабаровск является логистическим, культурным и спортивным центром Дальнего Востока. Ежегодно мы благоустраиваем новые зоны отдыха, ремонтируем дороги. В городе активно строится новое жилье. Краевая столица привлекательна для инвестиций. Растет число индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса. Мы работаем для того, чтобы жителям было комфортно жить в нашем городе», — сказал Сергей Кравчук.

Напомним, что по итогам 2021 года краевая столица справилась со всеми вызовами, связанными с паводком на Амуре и пандемией коронавируса. Экономика города сработала в плюс. Ряд отраслей показали положительную динамику, что позитивно сказалось на уровне жизни населения. Количество малых и средних предприятий также увеличилось, как и инвестиции в экономику муниципалитета. Исполнение бюджета было полностью обеспечено, при этом муниципальный долг достиг минимального значения за последние четыре года.