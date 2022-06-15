37 процентов россиян возьмут отпуск летом, отдыхать от работы по субботам и воскресениям планируют 17 процентов наших соотечественников. При этом, как показали результаты опроса ВЦИОМ, большинство респондентов намерены проводить это время в кругу семьи и в пределах своего региона. Организовать досуг жителям региона поможет губернаторский проект «Отдыхаем в крае», к которому уже присоединились свыше 20 организаций индустрии путешествий, гостеприимства и развлечений, рассказали в региональном министерстве туризма.

– Проект «Отдыхаем в крае» мы запустили по поручению губернатора Михаила Дегтярева в апреле этого года. За это время, по предварительным подсчетам, предложениями туроператоров, баз отдыха, парков развлечений и гостиниц воспользовались свыше 8 тысяч человек. Краевые организации не только предлагают скидки на свои услуги по промослову «Минтур», но и внедряют новые интересные маршруты выходного дня, – отметили в профильном ведомстве.

Например, 18 июня можно заняться йогой в горах под руководством профессионального наставника. Йога-тур на Джаки-Унахта-Якбыяна (12+) – это достаточно простой маршрут, он подойдет и новичкам, и людям, которые хотят помедитировать и увидеть потрясающий дальневосточный пейзаж с горных высот. Есть скидка по промослову «Минтур».

Тех, кто хочет потанцевать под любимые песни 90-х, принять участие в конкурсе на лучший костюм и получить подарки, в субботу ждут на территории базы отдыха на берегу Амурской протоки. У мероприятия возрастное ограничение 18+. Встретить закат на набережной и насладиться «Музыкой Амура» со скидкой 10% можно в воскресение, 19 июня. Иммерсивные концерты и прогулки в специальных беспроводных наушниках пользуются спросом у детей и молодежи.

Для семейного отдыха или отдыха с друзьями подойдет предложение от туристического комплекса, расположенного в районе села Воронежское-1. По промослову «Минтур» жителям и гостям края дадут скидку 10% на гостиничные номера и 15% на домики вместимостью до 10 человек. Для детей предусмотрены развлечения, например, полоса препятствий, а взрослые могут проверить свою меткость в тире. Предложение действительно с 1 июля по 31 августа.

Напомним, всю актуальную информацию о мероприятиях и туристических событиях можно найти на официальных страницах министерства туризма края в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассники, а также на сайте и в социальных сетях регионального Туристского информационного центра.