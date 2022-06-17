В первый день работы ХХV Петербургского международного экономического форума, в котором принимает участие делегация Хабаровского края, губернатор Михаил Дегтярев встретился с генеральным директором компании «Полиметалл» Виталием Несисом в штаб-квартире компании в Санкт-Петербурге. На повестке – вопросы реализации инвестиционных проектов в условиях санкций и социальное партнерство.

«Полиметалл» работает в нескольких районах Хабаровского края. В районе им. Полины Осипенко добычу драгметалла ведет ООО «Ресурсы Албазино», а ООО «Светлое» осваивает одноименное месторождение в Охотском районе. По итогам 2021 года объем производства золота предприятий составил свыше 10 тонн (около 39% от общего объема в регионе).

Кроме того, в Амурском районе действует Амурский гидрометаллургический комбинат компании (АГМК), который является первым в России комплексом автоклавного выщелачивания золотых концентратов упорных руд. В прошлом году предприятие произвело порядка 14 тонн золота.

— Золотодобыча – один из ключевых секторов нашей экономики. В Хабаровском крае извлекается 1% всего драгоценного металла в мире, а это ежегодно почти 30 тонн! И вклад «Полиметалла» в эту работу существенен. Вы для нас являетесь одним из основных игроков и инвесторов. Уверен, что в будущем производство будет лишь наращиваться: за счет освоения новых месторождений, ввода дополнительных мощностей, привлечения наших местных специалистов, — подчеркивает Михаил Дегтярев.

Точками роста являются проект компании по строительству горно-перерабатывающего комплекса на золоторудном месторождении Кутынское в Тугуро-Чумиканском районе и строительство второй автоклавной линии АГМК.

— Несмотря на текущую экономическую и политическую ситуацию, мы продолжаем безопасную и эффективную работу, а также планомерную реализацию обоих проектов. Горно-обогатительный комбинат на Кутыне мы планируем запустить до конца этого года. Вторую линию Амурского ГМК – во втором квартале 2024 года, -комментирует Виталий Несис.

Помимо инвестиций в экономику особое значение в совместной работе власти и бизнеса отводится взаимодействию в решении социальных проблем территории. В 2021 году «Полиметалл» инвестировал более 500 млн рублей в социальную сферу региона. Средства вкладываются в развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта, улучшение инфраструктуры, поддержку традиций коренных малочисленных народов Севера. Компания стремится, чтобы проекты помогали в решении наиболее актуальных для жителей вопросов, а эффект от их реализации был долгосрочным.

В частности, в Амурском районе общая сумма социальных инвестиции компании за прошлый год составила 260 млн рублей. Средства позволили реализовать множество социально-значимых проектов.

Кроме того, «Полиметалл» помог привлечь инвестора для реализации проекта по строительству в Амурске современного ледового комплекса «Территория льда». В прошлом году спортивный объект распахнул свои двери для всех желающих и стал настоящим центром притяжения для детей и взрослых.

— Радует, что компания готова работать в этом направлении и дальше. В планах – новый проект строительства крытых теннисных кортов. Правительство края полностью поддерживает эту инициативу, — заявил губернатор.