На парковке арены «Ерофей» выстроились брендированные грузовики, доставленные в Хабаровск для работы регионального оператора по вывозу ТКО.

Осмотр новых машин провели директор ООО «Хабавтотранс ДВ» Валерий Дунисов, министр ЖКХ края Дарий Тюрин, члены Народного совета при губернаторе края. Каждая марка представленных автомобилей ценна по своим характеристикам: «Скания» является самой грузоподъемной техникой в новой колонне. «КАМАЗы» отличаются высокой проходимостью, а белорусские «МАЗы» – маневренностью, им не страшны узкие проезды дворов. Все автомобили оснастят системой ГЛОНАСС, что позволит контролировать путь отходов, начиная от контейнерной площадки и до момента выгруза их на лицензированном полигоне в районе им. Лазо.

Всего к 1 июля, к старту работы регионального оператора, на линию выйдет около 80 автомашин, из них 46 новых мусоровозов, которые обеспечат потребность жителей в регулярном и своевременном вывозе ТКО. Правительство края отслеживает все вопросы, связанные с началом деятельности регионального оператора.

— Это финансово устойчивое предприятие, мы в этом убеждаемся, глядя на эту технику. Есть уверенность, что региональный оператор начнет наводить порядок в части контроля объемов отходов, вывоза несанкционированных свалок. Главное сегодня – экономическая целесообразность вывозить «в лес» исчезнет, потому что региональный оператор будет платить перевозчику только за тот мусор, который придет на полигон через весовое хозяйство, — отметил министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Член Народного совета при губернаторе края Анна Ардован добавила, что предприятиям стоит поторопиться с заключением договоров с региональным оператором. Жителям выгодно организовать раздельный сбор коммунальных отходов, чтобы меньше платить за вывоз мусора, а часть сдавать в переработку предприятиям. Такой опыт необходимо развивать.

Напомним, жители как многоквартирных, так и частных домов, обслуживаемых оператором, будут оплачивать услугу по льготному тарифу. Размер платы составит 5 рублей с одного квадратного метра. Это минимальная цена при условии, что плата по экономически обоснованному тарифу составляет от 6,5 до 8 рублей. Разница будет компенсирована из средств краевого бюджета.