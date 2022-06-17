В этом году краевая авиакомпания «Хабаровские авиалинии» продолжает реализацию программы субсидированных перелетов для льготных категорий граждан. Специальный тариф со скидкой в 50% действует на рейсы перевозчика, выполняемые в период с 1 мая по 30 сентября 2022 года включительно. За первый месяц воспользоваться льготными билетами смогли уже 228 человек, почти вдвое больше чем за аналогичный период прошлого года.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, скидка предоставляется гражданам России в возрасте от 12 до 23 лет, мужчинам старше 60 и женщинам старше 55 лет, а также инвалидам I группы любого возраста, детям-инвалидам и сопровождающим их лицам, а также инвалидам с детства II или III группы.

– Специальный льготный билет действует на регулярных рейсах из Хабаровска в Аян, Чумикан, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Охотск, Нелькан, Советскую Гавань, Херпучи и Богородское. Субсидированные авиабилеты можно приобрести, направляясь и из населенных пунктов в столицу Хабаровского края. При этом благодаря поддержке губернатора Михаила Дегтярева стоимость билетов нам удалось сохранить на уровне прошлого года, – отметил генеральный директор АО «Хабаровские авиалиний» Алексей Фраймович.

Напомним, в прошлом году льготными авиабилетами в размере 50% от тарифа воспользовались более 1,3 тысячи пассажиров «Хабаровских авиалиний».

На сегодняшний день, помимо этой программы, авиакомпания продолжает выполнять субсидированные перелеты для жителей северных районов края. Тариф действует на рейсах, следующих с севера в Хабаровск и в обратном направлении. С 5 мая текущего года льготные билеты можно также приобретать из северных населенных пунктов до г. Николаевска-на-Амуре и в обратном направлении. Стоимость перелета составляет для взрослых пассажиров 4500 рублей, для детей – 3000 рублей.

Билеты по краевой льготе можно приобрести только в кассах АО «Хабаровские авиалинии» и уполномоченных агентов, предоставив соответствующие документы. Для пассажиров авиакомпании действует онлайн-регистрация.