В рамках рабочего визита в Санкт-Петербург губернатор Михаил Дегтярев посетил киностудию «ЛенДок» и обсудил с ее творческим коллективом производство полнометражного игрового фильма «Золото Умальты», основанного на реальных событиях, произошедших в Верхнебуреинском районе в конце XIX века.

Рабочая встреча состоялась при участии руководителя Санкт-Петербургской студии документальных фильмов (киностудии «ЛенДок») Алексея Тельнова, режиссера проекта Андрея Богатырева, автора сценария Ольги Погодиной-Кузминой, а также главных актеров будущей ленты Алексея Шевченкова, в режиме ВКС – Павла Деревянко и Артема Ткаченко.

Глава региона уверен, что кинолента по-новому откроет для миллионов людей Дальний Восток: его удивительную природу, историю и культуру. И тем самым, увеличит турпоток.

— Мы хотим, чтобы о Хабаровском крае, его освоении и первопроходцах – о тех, кто в нечеловеческих условиях добывал нужное для страны золото, — узнало как можно больше людей в России и за рубежом. Через художественный фильм нам это сделать удастся! Несомненное преимущество ленты – реальная история дерзкого ограбления, которая случилась на территории Верхнебуреинского района в конце XIX века, — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Сегодня кинофильм находится в полной разработке, и, по словам директора «ЛенДока», имеет огромный потенциал и особое значение для всего отечественного кино.

— В этом году киностудия отмечает свое 90-летие. Долгое время она тесно сотрудничала с регионами, имела десятки корпунктов по всей стране. Сейчас пришло время возвращаться к истокам и возрождать производство «внутренней» продукции. Это важно не только для нас, но и для всего российского кинематографа. «Золото Умальты» — именно такой проект: интересный, очень фактурный и, несомненно, важный для изучения нашей богатой истории, — отметил Алексей Тельнов.

Источниками финансирования создания полнометражной киноленты станут субсидии и грантовая помощь, а также спонсорское участие. Так, на площадке прошедшего ПМЭФ-2022 глава региона Михаил Дегтярев достиг принципиальных договоренностей с потенциальными инвесторами на сумму 100 млн рублей.

СПРАВКА

В основу художественного фильма «Золото Умальты» легло дерзкое ограбление каравана крупной Нимано-Буреинской золотопромышленной кампании, совершенное вблизи ныне несуществующего поселка Умальта Верхнебуреинского района в конце XIX века. Тогда добычей разбойников стало около 30 пудов (свыше 430 кг) драгметалла. Впоследствии почти все золото было утеряно и до сих пор не найдено.