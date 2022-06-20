Накануне ключи от новой квартиры вручили врачу-терапевту Юлии Каревой. Она закончила ДВГМУ в прошлом году и пришла работать участковым врачом в поликлинику №16 г. Хабаровска. Как сообщил главный врач поликлиники Максим Горелов, решение, кому из сотрудников дать жилье, принимает специальная комиссия.

— В нашей медицинской организации в жилье нуждается 10 специалистов. В прошлом году три наших сотрудника уже получили квартиры. Это два участковых врача и заведующий рентгенологического отделения. Кому в первую очередь давать жилье решает комиссия, учитывается ряд факторов. В приоритете молодые специалисты. У Юлии Каревой муж тоже врач, работает педиатром в детской поликлинике №17. Это семья перспективных, молодых врачей. Такие кадры очень важны для нас, мы хотим, чтобы они закрепились в учреждениях региона. Принципиально важно, чтобы у них было жилье, — рассказал Максим Горелов.

Семья Каревых получила однокомнатную квартиру в доме на улице Аэродромной. Десятиэтажный дом ввели в эксплуатацию в конце 2019 года. Изначально он предназначался для детей-сирот, однако за время его строительства изменился закон — по новым правилам в одном доме могут жить не более 25% выпускников детдомов. Поэтому часть квартир отдали врачам. Юлия и Александр уже строят планы как будут обустраивать свое жилье.

— Нам квартира была жизненно необходима. Жилье мы снимали, ежемесячно тратили более 20-ти тысяч. Это для нашего семейного бюджета было накладно. Когда нам сказали, что выдадут квартиру, мы очень обрадовались. У нас появилась возможность строить какие-то планы, появились стабильность и чувство защищенности. Хотели бы сказать спасибо правительству края за то, что у нас есть жилищные программы, которые реализуются для медиков и молодых специалистов, — рассказала Юлия Карева.

Напомним, в целях ликвидации кадрового дефицита губернатором края Михаилом Дегтяревым был утвержден флагманский проект «Медицинские кадры решают все». Одним из пунктов этой программы является ежегодное предоставление 50 квартир медицинским работникам, с последующим переводом жилья в собственность. В 2020 году медицинские работники получили 52 квартиры, в 2021 году была выдана 81. В этом году решение жилищного вопроса продолжится.