Урегулировать их размещение в мэрии планируют с помощью специального соглашения с предпринимателями.

«Контроль за электросамокатами в Хабаровске должен быть усилен. Готовим соглашение с предпринимателями, урегулируем многие спорные моменты. Также в документе закрепим точки для парковки средств индивидуальной мобильности. Сейчас эти устройства оставляют на остановках, у перекрестков и в других местах. Если совместно с бизнесом у нас не получится навести порядок, тогда будем принимать решительные меры — отправлять самокаты на штрафстоянку», — сказал глава Хабаровска.

Проект соглашения между предпринимателями и мэрией об организации работы сервисов аренды самокатов прошел проверку в городской прокуратуре и передан руководителям кикшеринговых компаний. Планируется, что 24 июня оно будет подписано.

Напомним, что по поручению Сергея Кравчука мэрия выдвинула бизнесу ряд требований: запрограммировать ограничение скоростного режима электросамокатов до 15 км/ч вечером по пятницам, а также в выходные и праздничные дни; запретить использование самокатов на пешеходных зонах при проведении массовых мероприятий в дни государственных и крупных общегородских праздников.