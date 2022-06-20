С начала апреля до конца мая в краевой столице ударными темпами наводили порядок во всех районах.
«План мероприятий по санитарной очистке, благоустройству территорий и озеленению города выполнен. В рамках двухмесячника 23 апреля и 21 мая были проведены массовые субботники», — сообщили в управлении ЖКХ администрации Хабаровска.
В общий перечень вошли работы по ликвидации свалок, очистке придомовых территорий, магистральных дорог от песка и грязи, ямочный ремонт, реконструкция контейнерных, детских и спортивных площадок.
С начала двухмесячника в работах по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города приняло участие около 60 тысяч человек, в том числе от предприятий Хабаровска были задействованы 24 тысячи сотрудников, от жилищных организаций – 1,8 тысячи человек. К уборке было привлечены 153 единицы техники.
По итогам мероприятий проведена санитарная очистка 6 860 тысяч квадратных метров газонов, 89 площадей и скверов. Кроме того, была ликвидирована 281 свалка.
Эта запись была опубликована 20.06.2022в 16:14. В рубриках: Общество.
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