Сегодня в «Точке кипения HI-TECH РЖД» началась работа Академии «МедиаВолонтёра» — нового проекта от краевого центра молодёжных инициатив. Проект призван развить новое, актуальное направление добровольчества — медиаволонтёрство. На участие в проекте было подано более 50 заявок, из них 30 человек смогли попасть на обучение.

Основная цель проекта – создание штаба медиаволонтёров Хабаровского края, которые будут помогать некоммерческим организациям, гражданским инициативам и социальным проектам освещать деятельность: создавать визуальный и текстовый контент. Участников ждёт теоретическая часть от спикеров-профессионалов, а по ее окончании каждый сможет попрактиковаться на реальном городском мероприятии. Волонтёров подготовят к работе с разными видами медиаресурсов и научат информационному освещению любых событий. Впоследствии, самые успешные и активные смогут попасть в штаб медиаволонтёров Хабаровского края.

В первый день участникам рассказали о медипространстве Хабаровского края и принципах эффективной работы в социальных сетях. В качестве спикеров выступали представители Хабаровского телеканала 6ТВ и Центра управления регионом Хабаровского края.

Впереди у участников еще 4 дня теории по эффективному медиапланированию. Они научатся разрабатывать креативные медиа-стратегии, проводить мобильную фото- и видеосъемку и многое другое. В качестве спикеров будут выступать известные медийные личности Хабаровского края – Иван Засухин, Владимир Пирогов, Илья Любицкий, представители цифрового журнала «Вкурсе».

Отметим, что Академия «МедиаВолонтёра» является победителем конкурса молодёжных проектов грантов Губернатора Хабаровского края. На реализацию проекта Центр молодежных инициатив выиграл грант в размере 300 тысяч рублей. Проведение второго потока Академии «МедиаВолонтёра» запланировано с 18 по 25 июля.