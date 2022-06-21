Во Всемирный день беженца волонтеры Хабаровского района передали партию гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. В краевой пункт сбора на «Платинум Арене» добровольцы привезли свыше двух тонн продуктов питания, одежды, обуви и других обычных, но таких необходимых беженцам вещей.

В Хабаровском крае сбор гуманитарной помощи Донбассу начался с конца февраля. Оперативно открылись «корзины добра» в крупных ТЦ Хабаровска и других городов, а затем, по поручению губернатора Михаила Дегтярева, развернули целую сеть пунктов. К настоящему моменту открыто около сотни пунктов приема гуманитарной помощи в разных районах края.

— На сегодняшний день в пунктах сбора гуманитарной помощи по краю работает более 500 волонтеров. Остается острая потребность в мужских вещах, стиральном порошке. Эти и другие вещи можно принести в ближайший пункт сбора гуманитарной помощи, адрес можно узнать по телефону горячей линии 122, — отметила председатель комитета по делам молодёжи правительства Хабаровского края Алина Стебнева.

Вся собранная помощь поступает в региональный штаб в Хабаровске, где волонтеры сортируют и упаковывают товары и продукты для отправки беженцам из ДНР и ЛНР. Напомним, что продукты питания должны быть длительного хранения – крупы, сахар, макаронные изделия и т.п. Принимают товары первой необходимости – постельное белье, одежду, средства личной гигиены, детские игрушки.