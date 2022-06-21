Стали известны результаты единого государственного экзамена по истории и физике. Максимальные 100 баллов по истории получили пять выпускников из Советско-Гаванского района и Хабаровска.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, всего историю сдавали 936 человек, высокобалльные результаты получили 122 выпускника. Физику сдавали 882 школьника, высокобалльные результаты у 22 из них. Лучший результат – 97 баллов получил выпускник школы № 3 р.п. Хор района имени Лазо.

Всего по итогам шести экзаменов в Хабаровском крае 33 стобалльных результата. Две школьницы получили максимальные баллы сразу по двум предметам. Выпускница из Хабаровска – по русскому языку и литературе, старшеклассница из Советской Гавани – по русскому языку и истории.

Отметим, что основная волна ЕГЭ в регионе завершается. Сегодня одиннадцатиклассники сдают информатику и информационно-коммуникационные технологии.

Участники, не преодолевшие минимальный порог для получения аттестата по одному из двух обязательных предметов, смогут пересдать его в резервные дни основного периода, а выпускники, получившие неудовлетворительный результат по обоим обязательным предметам, – в дополнительный период в сентябре.