Вопросы развития сферы образования обсудили на заседании комитета Хабаровской городской думы.

О ближайших перспективах отрасли рассказала начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова. Сегодня в краевой столице функционируют 87 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Это 988 групп с общим охватом 30,5 тысяч детей, что на 500 больше по сравнению с 2021 годом.

Как рассказала Татьяна Борисовна, по поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука делается все возможное, чтобы строительство детского сада на 190 мест на улице Запарина стартовало в этом году. Сейчас проходит процедура проектирования, земельный участок готов.

Одновременно с этим прорабатывается возможность строительства детского сада в районе улиц Служебной и Подгаева на 150 мест. К проекту привлечен частный инвестор. Рассматривается возможность заключения муниципальной концессии. В настоящее время сторонами прорабатывается проект соглашения и финансовая модель, которая не будет обременительной для муниципалитета. В случае положительного решения к строительству планируется приступить в 2023 году.

Кроме того, муниципальный садик на 90 мест планируется обустроить в ЖК «Петроглиф парк». Пристройка к жилому зданию введена в эксплуатацию, но требует чистовой отделки и полного оснащения. Планируется поэтапное ее приведение в нормативное состояние: в 2022 году — выкуп у застройщика, а в 2023-м — окончательный ремонт и получение лицензии на образовательную деятельность.