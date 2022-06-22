Стали известны результаты ЕГЭ по обществознанию. Как и в прошлые годы, этот предмет остался одним из самых популярных у одиннадцатиклассников региона. Всего экзамен сдавали 2766 человек. 100 баллов получили четыре выпускника из хабаровских школ № 10, 35, гимназии № 5 и Политехнического лицея.

Как рассказали в министерстве образования и науки края, для ученицы школы № 35 Хабаровска максимальный результат по обществознанию стал вторым, ранее она получила 100 баллов по русскому языку. Всего в регионе трое одинадцатиклассников набрали максимальные баллы сразу по двум предметам ЕГЭ.

– В целом результаты ЕГЭ текущего года сопоставимы с результатами прошлых лет. Уже известны итоги по восьми предметам. В Хабаровском крае 37 стобалльников – 18 по русскому языку, 5 по истории, 8 по литературе, 4 по обществознанию и по одному по географии и химии, – добавили в ведомстве.

Отметим, что основной период ЕГЭ подходит к завершению. С 23 июня по 2 июля будут проходить резервные дни для тех, кто не явился или не завершил выполнение работы по уважительным причинам, у кого совпали даты сдачи экзаменов в основные сроки. Экзамены в резервные дни также будут сдавать выпускники прошлых лет.