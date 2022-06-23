В Хабаровском крае началась подготовка к Дальневосточному молодежному форуму «Амур». На рабочем совещании под руководством первого вице-губернатора края Александра Никитина обсудили программу 2022 года и планы на следующий год.

Основные мероприятия предстоящего форума пройдут в Хабаровском крае с 10 сентября по 4 октября. На платформе АИС «Молодежь России» сейчас идет регистрация на тематические смены. Планируется, что их участниками станут более 600 человек. С учётом мероприятий, которые уже прошли под эгидой «Амура» в этом году, всего в программу будет вовлечено более 3 тысяч молодых людей.

— Подобные форумы всегда должны проходить на высшем уровне. Сейчас взгляды всей страны разворачиваются на Дальний Восток. Через молодежь формируется и транслируется образ нашего региона. Уверен, Форум поможет участникам увидеть новые перспективы для развития и личностного роста здесь, в Хабаровском крае. Все это укладывается в губернаторскую стратегию. Одна из флагманских инициатив Михаила Владимировича Дегтярёва так и называется – «Дорога молодым!», — отметил первый вице-губернатор края Александр Никитин.

В ходе форума состоится Всероссийский конкурс молодежных проектов, участники которого смогут выиграть гранты «Росмолодежи» на свои проекты. Максимальная сумма, которую можно будет получить, составит 1,5 млн рублей. По словам Александра Никитина, это хорошее подспорье и стимул для молодых людей реализовать себя.

— В 2023 году планируется провести одну всероссийскую и две окружные всероссийские профильные смены. Во всероссийской бизнес-смене смогут принять участие не менее 500 человек в офлайн-формате и не менее 200 — в онлайн-формате. В планах оставить открытый формат регистрации потенциальных участников, тем самым дать возможность молодежи не только Дальнего Востока принять участие в профильных сменах форума, — рассказала Алина Стебнева, председатель комитета по делам молодёжи правительства Хабаровского края

Форум проводится Правительством Хабаровского края при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.