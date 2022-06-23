В комитете рыбного хозяйства правительства Хабаровского края подвели итоги сельдевой путины. На севере региона предприятия смогли добыть 13713 тонн нерестовой сельди. Это в четыре раза превышает результат прошлого года.

Рекордным уловам способствовала благоприятная обстановка в акватории Охотского моря. По информации профильного комитета, предприятиями по прибрежной квоте добыто 2600 тонн сельди (87% от квоты), по промышленной квоте — 8306 тонн (72% от квоты), в устьевых частях и лагунах рек — 2807 тонн.

Стоит отметить, что часть валютной выручки в этом году предприятия смогут тратить на свое усмотрение. Такое право им дал указ президента России Владимира Путина, подписанный из-за санкционной политики иностранных государств. Рыбопромышленники смогут использовать средства для оплаты бункеровки, ремонта судов и снабжения судовыми припасами, необходимыми для ведения промысла.

— Большой улов сельди будет способствовать продовольственной безопасности региона. Предприниматели присоединяются к инициативам краевых властей, направленных на поддержку населения в условиях санкций, и включаются в проект «Доступная рыба». Участниками являются рыбодобывающие предприятия и предприятия розничной торговли, которые ежегодно определяют объемы реализации рыбной продукции и заключают «прямые» договоры поставки, — отметили в комитете.

За счет исключения посредников, ограничения размеров рентабельности и торговых надбавок обеспечивается снижение розничных цен на наиболее востребованные виды рыбной продукции: тихоокеанский лосось, сельдь, навага, корюшка, камбала и другие.

Стоит отметить, что в рамках проекта рыбодобывающими предприятиями продукция предоставляется на безвозмездной основе социальным учреждениям, незащищенным слоям населения, коренным малочисленным народам Севера края. За весь период действия проекта реализовано 5,6 тыс. тонн рыбной продукции. В текущем году объем реализации в рамках проекта ожидается на уровне прошлого – около 500 тонн лососевых видов рыб и порядка 100 тонн продукции прочих видов: корюшка, навага, минтай, камбала, сельдь. Однако, учитывая рекордный вылов сельди будут решаться вопросы увеличения объемов поставок сельди в рамках проекта «Доступная рыба».