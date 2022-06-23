В условиях экономических санкций хозяйства молочного и мясного животноводства края работают в штатном режиме. Об этом было заявлено на заседании оперативного штаба по повышению устойчивости экономики региона, которое провел губернатор Михаил Дегтярёв.

Благодаря краевым и федеральным мерам поддержки, объемы производства молока за пять лет увеличились в четыре раза. В 2021 году фермеры произвели больше молочной продукции, чем сельхозорганизации, поголовье КРС в прошлом году по сравнению с 2016 годом увеличилось в 2 раза. Продуктивность коров к 2021 году также повысилась.

— Животноводческая отрасль края требует усиленных мер для стабилизации ситуации и одновременно ее развития. Основная сложность, это время: чтобы получить продукцию необходимо минимум 2-3 года с момента начала строительства животноводческих помещений, около года с момента завоза на территорию края сельскохозяйственных животных, — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия края Павел Сторожук.

Для наращивания объемов производства и инфраструктуры на действующих предприятиях правительство края будет использовать все государственные ресурсы, а также активно привлекать инвесторов. В крае уже действуют меры поддержки животноводства, которые позволяют предприятиям и фермерам успешно развиваться: гранты на строительство, реконструкцию животноводческих помещений, субсидии на приобретение поголовья, реализацию и производство молока. Также введено новое направление — субсидирование приобретения козоматок, которым можно воспользоваться уже в текущем году.

По словам Павла Сторожука, в прошлом году ввезено 360 голов КРС, в этом уже 119 голов, заявки на завоз поголовья продолжают поступать. Всего в 2022 году сельхозпредприятия планируют построить и реконструировать животноводческих помещений на 1070 мест. Более 30 % от общего объема бюджетных ассигнований подпрограммы направлено на субсидирование затрат на производство и реализацию собственного молока – 78,6 млн. рублей. Ставка в конце 2020 года увеличена с 6,5 до 12 рублей. Субсидия компенсирует до 20 % затрат на производство молочной продукции сельхозорганизациям и фермерам. В 2021 году поддержка позволила снизить финансовую нагрузку предприятий и повысить привлекательность молочного животноводства.

— Развитие агропромышленного комплекса в условиях санкций — это наша приоритетная работа. Минсельхозу России поручено разработать программу выведения Дальнего Востока на средний уровень самообеспеченности по Российской Федерации сельскохозяйственной продукцией с учётом разработки специальных механизмов государственной поддержки. Необходимо, чтобы наши предложения были учтены в разрабатываемой программе для того, чтобы развивать молочное и мясное животноводство, — отметил Михаил Дегтярев по итогам заседания.

В крае в 2022 году планируется завершить строительство свиноводческого комплекса «Скифагро». В проработке минсельхоза проект по созданию откормочного цеха КРС мясного направления ООО «Мясоптторг». Также ведется работа по привлечению инвесторов к созданию бройлерного производства. В рамках флагманской инициативы «Дальневосточный агропарк» планируется создать точки роста молочного и мясного направлений.