Как монетизировать свой личный бренд узнали участники конференции для самозанятых предпринимателей «Бренд имени МЕНЯ», которая прошла в Хабаровске. По просьбам предпринимателей ее провели в новом формате — с акцентом на практику ведения бизнеса. Спикерами стали различные эксперты: специалист по здоровому питанию, визажист, таргетолог, блогер. Все они начинали свой бизнес со статуса «самозанятый» и выступили коучами и наставниками для участников. Организатором площадки стал центр «Мой бизнес».

На конференции с аудиторией были подробно разобрана тема по ведению деятельности микропредприятия. Были затронуты такие моменты, как сезонность, продвижение в социальных сетях, поиск новых целевых аудиторий. Во время выполнения практических заданий предприниматели учились выстраивать концепцию своего бизнеса и новую стратегию его развития. Также на специальной площадке прошла сессия «Открытый микрофон», во время которой разного уровня бизнесмены опробовали новые способы самопрезентации: тренировались нестандартно презентовать себя и свой бизнес, демонстрировать свои достижения и продукцию, искать новых клиентов.

— Развитие личного бренда – это рост микропредприятия и его перспективы. На конференции предприниматели получили новые навыки наращивания полезных бизнес-связей, оценили необходимость для руководителя развивать ораторские навыки, знание маркетинга и других узких сфер деятельности. Участникам очень понравился формат бизнес-практики, обязательно будем продолжать развивать это направление, — рассказала директор ЦОУ «Мой Бизнес» Екатерина Чабан.

В завершение конференции все участники в игровой форме обменялись визитками и подарками. По итогу были отмечены самые активные участники.

Напомним, что ЦОУ «Мой Бизнес» регулярно проводит обучающие мероприятия и тренинги для разных целевых аудиторий на бесплатной основе. Ознакомиться с полным списком мероприятий и стать участником любого из них можно по предварительной регистрации на сайте moibizkhv.ru или на «горячей линии»: 8 (800) 555 39 09.

В центре «Мой бизнес» можно бесплатно также получить необходимую консультацию, помощь при регистрации ИП или юридического лица, узнать о действующих мерах финансовой поддержки.