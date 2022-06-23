С 1 июня в Хабаровском крае начался прием документов на выплату компенсаций за проезд на дачи в этом сезоне. Федеральным и региональным льготникам компенсация возмещается за 82 поездки, совершенные в период с 1 мая по 31 октября. А школьникам из малоимущих семей за 20 поездок с 1 мая по 15 сентября. Сейчас за этой мерой поддержки уже обратилось 165 жителей.

С прошлого года льготники могут расплачиваться в общественном транспорте бесконтактной банковской картой «Мир» и получать на нее возврат средств в пределах установленного лимита. Этот же механизм был применен к компенсации проезда на пригородном транспорте к садово-огородным участкам.

— Дачникам, выбравшим расчет по банковской карте «Мир», достаточно один раз подать заявление, указав в нем маршруты, которые следуют к месту расположения садово-огородного участка. Если гражданин подает заявление в июне, то в июле он получит компенсацию за май и июнь. И дальше ежемесячно будет получать до окончания дачного сезона. Но если заявление будет подано в октябре-ноябре, то компенсация будет выплачена однократно сразу за весь сезон, — разъяснили порядок в министерстве социальной защиты края.

Как отметили в ведомстве, можно получать компенсацию и по-старому – в этом случае льготникам нужно собирать проездные билеты, а после окончания дачного сезона приносить в центры социальной поддержки населения для компенсации стоимости проезда. Допускается применение двух способов оплаты проезда одновременно.

Заявление на компенсацию подается с 1 июня по 30 ноября включительно.

В 2021 году компенсацией дачного проезда в Хабаровском крае воспользовались более 9,8 тысячи граждан, на что было направлено более 41,2 млн рублей. На этот год общая сумма, выделенная на выплату компенсаций, не уменьшилась и составляет почти 41 млн рублей.