«Добро пожаловать на Родину!» — именно так Михаил Дегтярев поприветствовал переехавшую в Хабаровск из Краматорска семью Гириных. Встреча губернатора и вынужденных переселенцев с Украины состоялась на новом рабочем месте главы семьи в КФК «Краснореченское», где он сегодня трудится водителем.

— Знаю, Сергей родом из Хабаровска. И замечательно, что вы выбрали этот город для нового этапа в своей жизни. Не буду перечислять все красоты нашего региона, вы сами наверняка успели оценить их, пока добирались на автомобиле через всю страну. Но еще раз скажу: мы всегда рады новым жителям, а землякам – особенно! – добавил при знакомстве с Гириными Михаил Дегтярев.

Сергей Гирин родился в краевой столице в 1985-м. Спустя год его семья переехала в Краматорск, где они и жили до недавнего времени. В 2014 году мужчина и его супруга предприняли попытку обосноваться в России, но через четыре года вернулись к родителям на Украину: не смогли их оставить. Однако после месяца, проведенного в подвале с двумя детьми из-за бомбежек и обстрелов со стороны ВСУ, вынудила семью принять окончательное решение перебраться в РФ.

— При этом нацелились сразу на Хабаровский край и конкретно на Хабаровск. Так что теперь исполнилась моя мечта – возращение на малую родину. Мы здесь даже нашли дом, где я жил до переезда на Украину, — рассказал Сергей.

Оказавшись вновь в России, вынужденные переселенцы написали в приемные Президента РФ и губернатора о своем желании перебраться в регион. С ними связались специалисты краевого правительства. Как результат – с начала июня Гирины находятся в одном из ПВР Хабаровска.

— Руководство региона помогает семье во всем: от оформления документов и трудоустройства до решения вопросов с образованием и детским отдыхом. Уверен, подспорьем станут выплаты по программе переселения соотечественников, — прокомментировал Михаил Дегтярев и пожелал Гириным удачи на новом месте.

В настоящее время беженцы занимаются оформлением документов на получение временного убежища, в дальнейшем намереваются вступить в программу переселения соотечественников из-за рубежа. По словам будущих дальневосточников, это хорошая возможность надолго здесь обосноваться: найти работу, купить собственное жилье или даже построить дом. Уже сейчас Сергей Гирин трудится водителем в КФК «Краснореченское». Его жена Елена в ближайшее время на этом же предприятии будет принята архивариусом. С начала учебного года 2022/2023 дети, Анастасия и Константин, пойдут в местную школу.

Напомним, в Хабаровский край уже прибыло свыше 600 человек из Донецкой и Луганской народных республик и с территории Украины. Более 500 из них живут в пунктах временного размещения краевой столицы и Комсомольска-на-Амуре.