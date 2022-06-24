В краевой столице состоялась встреча Губернатора Михаила Дегтярёва с представителем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Александром Курдюмовым.

Глава региона подчеркнул, что продуктивное взаимодействие краевого Правительства и Избирательной комиссии не ограничивается только периодом выборных кампаний. Регулярно проходят рабочие встречи, обсуждаются вопросы правоприменительной практики и законодательства.

— Принят краевой Закон, исключающий понятие «избирательная комиссия муниципального образования». Полномочиями по организации выборов в них наделены территориальные и участковые избирательные комиссии.

Этим же законом предусмотрена возможность для кандидатов на выборах депутатов краевой Думы осуществлять сбор подписей через Единый портал государственных и муниципальных услуг, но не более 50 процентов от необходимого количества, — отметил Михаил Дегтярёв.

В единый день голосования 11 сентября 2022 года в Хабаровском крае пройдут 102 избирательных кампании разного уровня. Как и в прошлом году, планируется задействовать механизм «мобильного избирателя».

Александр Курдюмов подчеркнул важность предстоящей компании и отметил позитивные изменения в краевом избирательном законодательстве.

— Предстоящие большие муниципальные выборы – серьёзное мероприятие, которое должно пройти в соответствии с законодательством Российской Федерации. За прошедший год в крае проведена большая работа, плоды которой уже видны. Уверен, она будет продолжаться, — отметил представитель ЦИК.

Отдельно в ходе встречи коснулись выборов Президента Российской Федерации, которые пройдут в 2024 году. Губернатор подтвердил, что кампания пройдёт на достойном уровне с соблюдением всех норм законодательства.

— Самое главное – это благосостояние жителей края. Наши люди оценивают нас на выборах. Сегодня рейтинг доверия к Президенту и краевой власти в нашем регионе – один из самых высоких на Дальнем Востоке. Это подтверждают социологические исследования. И это – результат работы с населением, — подчеркнул Губернатор Михаил Дегтярёв.