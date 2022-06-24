Застройщик ООО «Свой дом» сдал в эксплуатацию жилой многоквартирный дом, рассчитанный на 36 квартир. Объект был отнесен к разряду незавершенного строительства с 2019 года.

И.о. министра Алексей Дубов сообщил, что в 2014 году застройщик начал строительство четырех многоквартирных жилых домов (№№5А, 5Б, 6, 7) без оформления разрешительной документации. В результате объекты попали под статус самовольного строительства и в июне 2016 года арбитражным судом Хабаровского края было вынесено предписание о сносе самовольных построек. Право собственности на эти дома было признано за ООО «Свой дом».

— В 2017 году застройщик оформил разрешения на завершение строительства этих объектов. Спустя два года Арбитражный суд Хабаровского края признал ООО «Свой дом» банкротом, вследствие чего было открыто конкурсное производство. Мы не оставили людей, которые приобрели квартиры в этих домах, без внимания. По несколько раз в месяц осуществлялся контроль хода строительства специалистами минстроя совместно с представителями комитета государственного надзора правительства края, администрации Хабаровска и органов прокуратуры. Только с начала этого года состоялось пять комиссионных выездов и проведено три совещания. Мы оперативно решали все необходимые вопросы для того, чтобы сдать этот дом в эксплуатации, — рассказал Алексей Дубов.

Он также добавил, что минстрой задействовал все административные механизмы для того, чтобы сдать в эксплуатацию этот дом. В частности, было оказано содействие в получении акта приема-передачи приборов учета электрической энергии.

Согласно выданному решению на строительство, общая площадь жилых помещений составляет 1 435,1 кв.м. с количеством квартир — 36.