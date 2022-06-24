Предприятиям хлебопекарной промышленности региона предоставляются субсидии из краевого бюджета на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией популярных сортов хлеба. Эта мера поддержки помогает сдерживать рост цен на продукцию. Заявки уже поступили от несколько предприятий. В результате в ближайшее время на торговых полках покупатели увидят специальные ценники на хлеб «Кишеневский» и «Дарницкий» по цене не более 66 рублей за килограмм.

Одним из предприятий, прошедшим отбор на субсидирование, является ИП Шехирева Л.Ф из г. Вяземский. В пятницу, 24 июня, специалисты краевого министерства сельского хозяйства и продовольствия ознакомились с работой предприятия.

По словам и.о. начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхоза края Татьяны Горнастаевой, в данный момент пекарня полностью закрывает потребности района в хлебобулочных и кондитерских изделиях. При этом она обеспечивает продукцией не только розничную сеть, но и учреждения социальной сферы Вяземского района по муниципальному заказу. Существенным подспорьем бизнесу стало получение субсидии для хлебопеков. В 2022 году поддержка оказывается из расчета 2,50 руб. за 1 кг хлеба и хлебобулочных изделий. На эти цели направлено 10,8 млн рублей из федерального и краевого бюджетов, в прошлом году сумма была в два раза ниже.

– На участие в отборе на компенсацию затрат на производство и реализацию хлеба по специальной цене в мае этого года подали заявки несколько предприятий хлебопекарной промышленности. Помимо ИП Шехирева Л.Ф. из Вяземского, это «Колос-пром» из Хабаровска и «Каравай» из села Бичевая. Все заявки на предоставление субсидий министерством рассмотрены, заключены соответствующие соглашения. Около 1 млн рублей перечислено на счета предприятий, – отметила Татьяна Горнастаева.

Стоит отметить, что в рамках проекта отдельными хлебопекарными предприятиями подписан меморандум о сдерживании цен на социально значимые сорта хлеба. Также в регионе продолжается работа по стабилизации ситуации в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности.