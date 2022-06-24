Губернатор Хабаровского края Михали Дегтярев во время прямого эфира в социальных сетях ответил на 43 вопроса. Задано в комментариях до и во время эфира было значительно больше. На все конструктивные вопросы жители края обязательно получат ответы.

Одним из самых актуальных стал вопрос обеспеченности лекарствами отдаленных поселений. Коммерсантам держать аптеку в небольшом или труднодоступном селе невыгодно. Сложная логистика, низкая покупательская способность и относительно небольшие объемы делают этот бизнес планово-убыточным. Только за лето 2021 года в целом по России закрылись свыше 2000 сельских аптек. Но людей без помощи не оставляют.

Для решения вопроса в Хабаровском крае уже предпринят ряд мер. Так, по новому федеральному закону фельдшерско-акушерским пунктам и амбулаториям разрешили продавать лекарства, если у них есть на эту деятельность лицензия. Такая работа уже активно ведется в крае, в Амурском районе, например, такие лицензии получили уже 4 ФАПа. Прорабатывается вопрос реализации лекарств через автопоезд «Здоровье», есть юридические нюансы, но, как сказал губернатор, «вопрос решаемый».

— Все обращения, которые поступают, касаются коммерческой реализации лекарственных препаратов в малонаселенных деревнях. На протяжении многих лет планово-убыточная деятельность аптек в таких поселках отчасти компенсировалась краевым бюджетом, но больше продолжать убыточную практику невозможно, — подчеркнул губернатор. — Когда за весь месяц у аптеки выручка не больше 7 тысяч рублей, а только на зарплату провизору нужно выделить 40. Министерство здравоохранения края ищет новые – современные пути решения проблемы.

Михаил Дегтярев сообщил о еще одном варианте снабжения лекарствами – через электронный магазин «Е-Аптека» совместно со «Сбером». Ранее были достигнуты договоренности об использовании возможностей маркет-плейса при снабжении отдаленных сел края.

— Уже в ближайшее время заработает соглашение по заказу лекарственных препаратов через интернет-ресурс «ЕАптека», войти в этот проект планирует и Почта.ру. Оперативно доставлять заказанные лекарства будет Дальневосточный центр лекарственного обеспечения, — сообщил Михаил Дегтярев.

Губернатор отметил, что жителям не придется ездить в районный центр – заказ доставят в их населенный пункт. Соглашение о сотрудничестве по псотавкам лекарств в районы в стадии подписания.