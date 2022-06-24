Бизнесмен, который по закону имеет право работать на этом участке, несёт финансовые потери.

«Мы выиграли конкурс, который устраивало городское управление торговли на размещение нестационарных торговых мест. Итог плачевный. Мы сворачиваемся и уходим с этой территории, потому что ИП Лехан мешает нам и не дает работать. Мы должны были поставить 50 торговых мест, но установили порядка 40. Из них смогли привлечь к работе 8-9. В связи с этим не смогли реализовать свою продукцию и понесли убытки. В дальнейшем будем подавать на ИП Лехан в суд за убытки», — поделился проблемой Иван Пискунов, управляющий компании ООО «Терминал».

Также спикер отметил, что продолжает платить арендную плату, в отличие от тех, кто размещает здесь свои лотки незаконно. Договор заключён до конца октября. Представитель ООО «Терминал» предлагал продавцам арендовать у него места за сумму меньше, чем берет ИП Лехан. Добросовестный предприниматель был готов обеспечить на этом участке охрану, подвоз воды, туалет, вывоз мусора и уборку территории.

«Вопрос с ИП Лехан решается в судебном порядке. Решение суда будет основанием для дальнейших действий. Если суд признает действия ИП Лехан незаконными, то его лотки демонтируют», — рассказала Ольга Щетинина, заместитель начальника управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации города.

ИП Лехан занимает территорию рынка с рассадой с 2019 года. Участок в аренду он получал по результатам городских конкурсов на размещение сезонных объектов торговли. Конструкции, которые установил бизнесмен, по закону должны были стоять здесь в весенне-летний период. После 30 октября объекты должны были демонтировать, но ИП Лехан не сделал этого.

«Те конструкции, которые мы наблюдаем, не были убраны по результатам работы за 2021 год. В 2022 году проводился очередной конкурс. Победителем в нём стал ООО «Терминал», который может вести свою деятельность законно», — добавила Ольга Щетинина.

Постараться урегулировать ситуацию на рынок прибыли специалисты комитета по управлению Индустриальным районом. Они объяснили представителям ИП Лехан и продавцам, арендующим у них в настоящее время незаконно работающие торговые точки, дальнейшие действия.

«Этот рынок будет существовать по букве закона. Мы все граждане Российской Федерации и обязаны соблюдать законы. Если мы выиграем суд и он признает незаконными действия ИП Лехан, значит, этот рынок будет демонтирован», — прокомментировал Иштван Брысин, заместитель председателя комитета по управлению Индустриальным районом администрации Хабаровска.

Земельный участок, вокруг которого развернулись события, находится в муниципальной собственности. В адрес ИП Лехан направлялись уведомления о незаконном занятии участка и необходимости проведения демонтажа конструкций.

«Мы подали в суд. Первый состоялся 15 января 2022 года. На сегодняшний день из 59 объектов, незаконно стоящих на данном земельном участке, были признаны незаконными 52. По остальным продолжается работа», — рассказал Иштван Брысин.

Также заместитель председателя комитета по управлению Индустриальным районом администрации Хабаровска поделился дальнейшими планами на этот участок. В будущем здесь могут проложить ливневый канализационный коллектор. В зависимости от ситуации сотрудники администрации будут рассматривать возможность предоставления другого земельного участка для сезонной торговли.