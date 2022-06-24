Спор разгорелся вокруг торговых рядов у остановки «Химфармзавод»
Дата | 24.06.2022 В рубриках: Бизнес

Бизнесмен, который по закону имеет право работать на этом участке, несёт финансовые потери.

«Мы выиграли конкурс, который устраивало городское управление торговли на размещение нестационарных торговых мест. Итог плачевный. Мы сворачиваемся и уходим с этой территории, потому что ИП Лехан мешает нам и не дает работать. Мы должны были поставить 50 торговых мест, но установили порядка 40. Из них смогли привлечь к работе 8-9. В связи с этим не смогли реализовать свою продукцию и понесли убытки. В дальнейшем будем подавать на ИП Лехан в суд за убытки», — поделился проблемой Иван Пискунов, управляющий компании  ООО «Терминал».

Также спикер отметил, что продолжает платить арендную плату, в отличие от тех, кто размещает здесь свои лотки незаконно. Договор заключён до конца октября. Представитель ООО «Терминал» предлагал продавцам арендовать у него места за сумму меньше, чем берет ИП Лехан. Добросовестный предприниматель был готов обеспечить на этом участке охрану, подвоз воды, туалет, вывоз мусора и уборку территории.

«Вопрос с ИП Лехан решается в судебном порядке. Решение суда будет основанием для дальнейших действий. Если суд признает действия ИП Лехан незаконными, то его лотки демонтируют», — рассказала Ольга Щетинина, заместитель начальника управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации города.

ИП Лехан занимает территорию рынка с рассадой с 2019 года. Участок в аренду он получал по результатам городских конкурсов на размещение сезонных объектов торговли. Конструкции, которые установил бизнесмен, по закону должны были стоять здесь в весенне-летний период. После 30 октября объекты должны были демонтировать, но ИП Лехан не сделал этого.

«Те конструкции, которые мы наблюдаем, не были убраны по результатам работы за 2021 год. В 2022 году проводился очередной конкурс. Победителем в нём стал ООО «Терминал», который может вести свою деятельность законно», — добавила Ольга Щетинина.

Постараться урегулировать ситуацию на рынок прибыли специалисты комитета по управлению Индустриальным районом. Они объяснили представителям ИП Лехан и продавцам, арендующим у них в настоящее время незаконно работающие торговые точки, дальнейшие действия.

«Этот рынок будет существовать по букве закона. Мы все граждане Российской Федерации и обязаны соблюдать законы. Если мы выиграем суд и он признает незаконными действия ИП Лехан, значит, этот рынок будет демонтирован», — прокомментировал Иштван Брысин, заместитель председателя комитета по управлению Индустриальным районом администрации Хабаровска.

Земельный участок, вокруг которого развернулись события, находится в муниципальной собственности. В адрес ИП Лехан направлялись уведомления  о незаконном занятии участка и необходимости проведения демонтажа конструкций.

«Мы подали в суд. Первый состоялся 15 января 2022 года. На сегодняшний день из 59 объектов, незаконно стоящих на данном земельном участке, были признаны незаконными 52. По остальным продолжается работа», — рассказал Иштван Брысин.

Также заместитель председателя комитета по управлению Индустриальным районом администрации Хабаровска поделился дальнейшими планами на этот участок. В будущем здесь могут проложить ливневый канализационный коллектор. В зависимости от ситуации сотрудники администрации будут рассматривать возможность предоставления другого земельного участка для сезонной торговли.

Эта запись была опубликована 24.06.2022в 15:49. В рубриках: Бизнес.


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