Хабаровское предприятие, специализирующееся на изготовлении запасных частей на двигатели иностранного производства, а также ремонте двигателей тяжелой строительной техники, получило поддержку регионального Фонда развития промышленности. Благодаря льготному займу и собственным оборотным средствам, компания приобрела дополнительное высокотехнологичное оборудование по металлообработке. Оно позволит расширить производство, что стало необходимым из-за возросшего на фоне санкций спроса на услуги предприятия.
– Мы работаем на современном оборудовании, которое позволяет произвести запчасти для импортных двигателей, не прибегая к закупкам аналогов иностранных запчастей. Например, недавно под ключ разработали деталь для известной пивоваренной компании. На одной из их установок сломалась деталь, приобретенная за рубежом. Из-за санкций покупка аналогичной ей замены стала невозможной, и они обратились к нам. Мы взялись за работу, а сейчас деталь уже прошла апробацию и совсем скоро будет выпущена, – рассказал главный конструктор предприятия Александр Головцов.
Основными заказчиками являются компании горнодобывающей отрасли Республики Саха (Якутия) и Приморского края, но заказы поступают со всего Дальнего Востока.
Сейчас предприятие загружено практически на 100%, но продолжает искать пути для развития и расширения своего производства. Поэтому руководство компании и обратилось в краевой фонд.
– Это первый проект, который был профинансирован по региональной программе Фонда развития промышленности. Мы помогли предприятию в приобретении круглошлифовального станка, который необходим для развития производства. В этом году был одобрен заем на льготных условиях: 20 млн рублей на 5 лет под 3% годовых при софинансировании в 50%. Большая часть уже выплачена. Сейчас ожидается поставка нового оборудования, – прокомментировал директор Фонда развития промышленности Хабаровского края Александр Шаповалов.
Напомним, что промышленники региона могут получить льготную финансовую поддержку в краевом Фонде развития промышленности. Фонд предоставляет займы от 5 до 100 млн рублей по льготной ставке от 1 до 5%. Получить более подробную информацию о мерах поддержки можно по телефону 8-800-350-48-27 или на сайте фонда.
Эта запись была опубликована 27.06.2022в 11:05. В рубриках: Бизнес.
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