Еще одна социальная выплата набирает популярность в Хабаровском крае. При рождении третьего ребенка власти назначают ежемесячное пособие. По нему число получателей постоянно растет. Сейчас в Хабаровском крае эту меру поддержки используют свыше 10 тысяч многодетных семей, на что расходуется примерно 1,5 млрд рублей бюджетных средств.

Как рассказали в министерстве социальной защиты края, после увеличения прожиточного минимума с 1 июня выросло и пособие, которое рассчитывается от этой суммы. Сейчас его размер доходит до 20445 рублей. Получить помощь могут семьи, если их доход на одного человека не превышает 40456 рублей в месяц. Для таких людей выплата становится хорошим подспорьем в жизни, помогает содержать ребенка.

— Ежемесячная выплата назначается как при рождении третьего ребенка, так и последующих детей. На нее имеют право семьи, постоянно проживающие на территории Хабаровского края. Всего на обеспечение этого вида выплат в 2022 году предусмотрено почти 2,2 млрд рублей. Из них примерно 1,7 млрд рублей – средства федерального бюджета. Документы на оформление выплаты на третьего ребенка нужно подавать в центры социальной поддержки населения по месту жительства, но можно это сделать и через МФЦ, почту или на портале Госуслуг, — рассказали в министерстве социальной защиты.

В ведомстве также отметили, что независимо от доходов многодетным семьям предоставляется целый комплекс мер поддержки. В их числе и единовременное пособие при рождении второго и каждого последующего ребенка в размере 5000 рублей, краевой материнский (семейный) капитал в размере 282 тысяч рублей. В случае, если семья является малоимущей, дополнительно предоставляются пособие на ребенка в размере 1268 рублей плюс районный коэффициент. Есть еще единовременная материальная помощь в размере 1200 рублей семьям, проживающим в сельской местности, на подготовку детей к школе.

Помимо этого, в Хабаровском крае многодетным семьям вручают удостоверения многодетной семьи. Удостоверение подтверждает статус семьи, в том числе при приобретении авиабилетов по субсидированным тарифам, позволяет посещать учреждения культуры по льготных ценам, льготно оплатить транспортный налог по пониженной ставке 50 % от общеустановленного. Эти и другие меры соцподдержки призваны стимулировать рождаемость в регионе.