Реализацию региональной программы переселения из аварийного жилфонда обсудили сегодня в ходе работы оперативного штаба по повышению устойчивости экономики Хабаровского края в условиях санкций.

В начале совещания первый вице-губернатор Александр Никитин отметил, что на прошлой неделе под председательством Президента страны Владимира Путина состоялось заседание Президиума Госсовета, посвященное стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года.

— Стратегия направлена в том числе и на сокращение аварийного жилого фонда. Нам необходимо сделать все возможное, чтобы форсировать расселение ветхого и аварийного жилья. Президент неоднократно говорил о том, что нужно ставить в этом направлении амбициозные задачи. И правительство Хабаровского края идет именно по такому пути, — подчеркнул Александр Никитин.

Так, по данным министра ЖКХ региона Дария Тюрина, адресная программа по расселению ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, рассчитана до конца 2025 года. Однако край принял решение завершить ее на два года раньше, к концу 2023-го.

— У нас есть обязательства по программе переселения до 31 декабря 2023 года. И мы их должны непременно выполнить, — заявил первый вице-губернатор.

Ускорить процесс помогает параллельная реализация сразу нескольких вариантов: покупка благоустроенных квартир на вторичном рынке, выплата собственникам компенсации и жилищное строительство. Так, в последнем случае, в рамках исполнения поставленных задач всего планируется построить 17 МКД в 10 муниципальных образованиях края. Семь домов уже находятся в стадии строительства. Это 20 тыс. кв. м. общей площади вводимых МКД, в том числе 10,57 тыс. кв. м. жилой площади в строящихся домах. Речь идет о жилье в населенных пунктах Пивань, Селихино, Токи, Бикин и Комсомольск-на-Амуре. На очереди – Хабаровск, Николаевск-на-Амуре, р.п. Майский, поселки Литовко и Уктур.

Всего же на исполнение программы предусмотрено 4,84 млрд. рублей, большая часть из которых (73,3%) выделается федеральным центром. Деньги запланированы на расселение 241 многоквартирного дома и предоставление новых «квадратов» 3819 гражданам. В настоящее время расселено с опережением графика, установленного по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». За последние три года расселено свыше 36 тысяч кв. м., новоселье отметили уже более 2100 жителей региона.