В минэкономразвития края состоялось заседание общественного совета, посвященное вопросам сопровождения и поддержки инвестиционных проектов. Участники встречи обсудили преференциальные режимы и льготы для инвесторов, действующие в регионе, потенциальные риски, связанные с санкциями, а также предложения по дальнейшему сопровождению инвестпроектов.

Правительством края в рамках реализации стратегической инициативы по ускорению экономического роста сформирован портфель из 130 ключевых инвестиционных проектов Их суммарная стоимость оценивается в более чем 5,5 трлн рублей.

— Для реализации инвестпроектов на территории края сформированы преференциальные инструменты и режимы: федеральные режимы ТОР (Территории опережающего развития) и СПВ (Свободный порт Владивосток), новые инвестиционные проекты (НИП), региональные инвестиционные проекты (РИП), масштабные проекты (региональный инструмент, который дает право предоставлять землю без проведения торгов крупным инвесторам), инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК), — рассказал и.о. первого заместителя министра минэкономразвития края Максим Тарасов.

Наиболее востребованными на территории края являются механизмы ТОР и СПВ. Как отметили на совете, по состоянию на 15 июня в ТОР и СПВ Хабаровского края зарегистрировано 107 резидентов. Фактически проинвестировано 115,4 млрд рублей из заявленных 368,4 млрд рублей, создано 7,8 тыс. рабочих мест.

— Все, что необходимо для бизнеса, на сегодняшний день на площадках ТОР строится. Ограничений инвесторов в части обеспечения их инфраструктурой нет. Деньги в достаточном количестве выделяются. На сегодняшний день в ТОРах действует 28 площадок, все проекты активно реализуются. В этом году есть динамика привлечения новых участников — уже заключено 11 соглашений, в сравнении с 12 за весь прошлый год, — сообщила директор АО «УК ТОР «Хабаровск» Ирина Серова.

В 2021 году объем краевых инвестиционных льгот составил 4,3 млрд рублей. В рамках ТОР, НИП, ИБК на текущую дату предоставлена инфраструктурная поддержка в объеме 6,8 млрд рублей (с 2015) из 18,8 млрд рублей предусмотренной до 2025 года.

— Правительством края в ручном режиме организовано взаимодействие с инвесторами, оказывается всестороннее содействие. Перед нами стоит задача минимизировать риски остановок или замедления реализации инвестпроектов. В связи с санкционным давлением организован мониторинг ключевых проектов, находящихся в активной фазе реализации, — рассказал Максим Тарасов.

По данным мониторинга, в числе рисков, которые выделяют инвесторы: финансовые, нарушение логистических цепочек, неопределенность со сбытом продукции. Для их преодоления на уровне региона вырабатываются точечные решения. Участники совета сошлись во мнении, что в сложившихся условиях основным трендом должен стать запуск новых проектов среднего масштаба.

— Вместе с КРДВ, УК ТОР-Хабаровск мы продвигаем тему индустриальных или парковых проектов, где будут строиться готовые здания, помещения под нужды средних проектов. Сейчас пытаемся нащупать базисные показатели, насколько у таких проектов есть спрос, — отметил Виктор Калашников.

Одним из острых вопросов для региональных инвесторов остаётся сбыт готовой продукции. В качестве региональной поддержки директор ООО «ДЭКСИТ» Илья Немиш предлагает внедрить в работу Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций механизм «доведения» инвестора до участия в аукционе по аналогии с программой «выращивания» МСП-поставщиков в центрах «Мой Бизнес».

— Предприниматель не только будет стандартизироваться, но еще и попадет на площадку, где ему помогут зарегистрироваться, дойти до поставщика и поучаствовать в аукционе, получить дополнительное финансирование. Предполагаем, что это даст дополнительное развитие как раз средним проектам, которые хотят выйти за рамки своего текущего процесса, — отметил Илья Немиш.

Участники встречи подытожили, что тема поддержки инвесторов требует регулярного обсуждения. В минэкономразвития открыты для предложений со стороны инвесторов и предпринимателей края, а представители предпринимательского сообщества готовы обсудить новые идеи для дальнейшего развития.