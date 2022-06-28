Спортивно-туристический комплекс «Хехцир», строительство которого сейчас ведется под Хабаровском, в будущем станет всесезонной базой для семейного отдыха хабаровчан и гостей города. Несмотря на санкции, мешающие проекту, работу по нему продолжаются. На стройплощадке строители завершили установку опор для ЛЭП. Высоковольтная линия на 620 кВт запитает подъемник, на что потребуется большая часть ее мощности – примерно 450 кВт. Сейчас идут электромонтажные и подготовительные работы по установке кресельной канатной дороги. Большой блок этих и других технических работ строители завершат к осени.

Напомним, что по распоряжению губернатора края Михаила Дегтярева межведомственной группой при правительстве региона была разработана концепция развития туркомплекса. На площади 360 га планируется разместить 11 горнолыжных трасс, биатлонный комплекс, гостиницы на 700 человек и автопарковки на 2 тысячи машиномест. Создание этой современной спортивной базы является одним из флагманских проектов регионального значения.

— Правительством Хабаровского края совместно с АНО «Агентство инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» (АПИРИ) решается вопрос по изменению границ зелёных зон земельного участка комплекса. Для этого меняется схема территориального планирования Хабаровского района. После перевода лесного участка в другую категорию будет возможно приступить к строительству инженерной инфраструктуры в рамках общей концепции. Наша ключевая задача — на ранней стадии найти дополнительных инвесторов. Отдельные компании проявляют интерес к участию в этом проекте, — отметил Андрей Дымченко директор АНО «АПИРИ ХК».

Инвестором по проекту туркомплекса «Хехцир» выступает АО «Центр инновационных технологий города Хабаровска» (ЦИТ). Именно эта организация занимается строительством трасс. Она же берет на себя монтаж современной системы искусственного оснежения, кресельных подъёмников, обустройство освещение и парковки. В скором времени по периметру лыжных спусков планируется сделать более 2,5 километра траншей для колодцев с гидрантами. К ним будут подключены снегогенераторы, обеспечивающие функционирование системы искусственного оснежения.

— К настоящему моменту завершена сборка труб водозабора, найдено техническое решение по сбросу воды с системы трубопровода искусственного оснежения. Также идет строительство теплого административного корпуса, где посетители смогут взять напрокат лыжи и другой спортивный инвентарь, согреться и выпить чаю. В этом же здании мы планируем поместить медпункт. Для детей будут организованны небольшие горки, с которых они смогут кататься на ледянках и ватрушках. Комплекс будет рассчитан на 400 посещений в час, — рассказал директор АО «ЦИТ» Сергей Гришин.

Строительство туркомплекса «Хехцир» входит в один из проектов флагманской инициативы губернатора «Край притяжения. Туризм в удовольствие» Стратегии развития региона.

— Опорный проект «Амур – дорога тысячелетий», по которому создается туркомплекс «Хехцир», направлен на развитие культурно-познавательного, рекреационного, водного, экологического, промышленного и других видов туризма. СТК «Хехцир» – должен стать одним из тех «магнитов», что будут способствовать развитию внутреннего и въездного туризма. Концепция комплекса была одобрена туроператорами и отельерами региона на встрече губернатора края с представителями индустрии гостеприимства. Сейчас министерством совместно с АО корпорацией «Туризм.РФ» решается вопрос по определению механизма реализации проекта, — рассказали в министерстве туризма края.

После окончания работ масштабный туристический объект должен стать круглогодичным курортом. Его пропускная способность потенциально может составить до 200 тысяч человек в год.