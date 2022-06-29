Звездный состав второго фестиваля «Рок над Амуром», проведение которого анонсировал губернатор Михаил Дегтярёв на прямой линии, пополнился новыми именами.

Так, участие подтвердила группа «Сурганова и Оркестр». Вместе с коллективами «Чиж и Co» и «КняZz» они станут хедлайнерами фестиваля. К ним присоединится хабаровская группа The Starkillers, а также особый участник – победители прошлого года группа «Двадцать».

Сцену с ними разделят три перспективных дальневосточных коллектива, которые пройдут конкурсный отбор. Заявки на участие принимаются на сайте проекта с 29 июня.

Жюри — члены оргкомитета, известные российские артисты, музыканты и саундпродюсеры — выберет три команды, которые смогут побороться за главный приз – запись собственного мини-альбома.

Второй «Рок над Амуром» пройдёт в Хабаровске 21 августа на открытой площадке возле арены «Ерофей». Вход традиционно свободный.