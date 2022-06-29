Дети-сироты все чаще приобретают жилье в ипотеку, используя сертификаты на жилые помещения. Эту социальную выплату они используют в качестве первоначального взноса при оформлении кредита.

Обеспечение детей-сирот квартирами стало одной из тем прямого эфира губернатора Хабаровского края. Эту работу Михаил Дегтярев поставил на особый контроль с первых дней работы в крае. В конце 2020 года он внес на рассмотрение краевых парламентариев законопроект, позволяющий сиротам, которым исполнилось 25 лет, купить жилье на всей территории Хабаровского края за счет социальной выплаты.

— Спасибо депутатам за то, что поддержали эту инициативу. Мы будем продолжать помогать детям-сиротам получать жилье. Сертификаты на покупку позволяют частично или полностью оплатить стоимость квартиры. Когда граждане из числа детей-сирот достигают взрослого возраста и получают соответствующие сертификаты, правительство края продолжает сопровождать момент сделки для того, чтобы не допустить мошенничества. Всякое бывает на рынке недвижимости, и мы должны избежать любых случаев обмана, особенно, когда дело касается детей-сирот. Программа пользуется популярностью и очередь быстро двигается, в этом году еще дополнительные средства из бюджета выделим на ее реализацию, — сказал Михаил Дегтярев во время прямого эфира.

В 2021 году на предоставление социальной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из краевого бюджета выделено 521 млн. рублей. В планах на 2022 год приобретение 150 жилых помещений и строительство 20 квартир.

Отметим, что вопрос по обеспечению жильем детей-сирот решается не только с применением механизма соцвыплат. Также квартиры предоставляются в специализированном найме на пять лет. Если во время этого периода гражданин не нарушал условия договора, трудится на постоянной работе и не имеет судимости, жилье можно перевести в соцнайм с дальнейшим оформлением в собственность.