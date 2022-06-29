Компании, занимающиеся инженерными изысканиями и обследованием трех долгостроев компании ООО «Диалог», выполнили этот объем работ и приступили к корректировке проектной документации. По информации регионального минстроя, далее предстоит госэкспертиза, а после – объявление аукционов и определение подрядных организаций, которые будут достраивать объекты. В региональном минстрое уточнили, что после завершения строительства и ввода их в эксплуатацию эти дома будут исключены из единого реестра проблемных объектов (ЕРПО).

Всего же, по данным управления жилищного строительства регионального минстроя, в ЕРПО Хабаровского края внесено 17 объектов, где пострадавшими значатся 1656 граждан. Основная доля обманутых дольщиков приходится на дома ООО «Диалог» — около 900 человек.

Напомним, что работы на объектах в районе улиц Салтыкова-Щедрина и Кавказской начались еще в 2014 году, но за 8 лет так и не были завершены. Договоренности о финансировании проблемных строек Хабаровского края по линии федерального центра были достигнуты благодаря личному участию Михаила Дегтярева, который поднимал этот вопрос в ходе встреч с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Кроме того, на недавней встрече с Владимиром Путиным, Михаил Дегтярев рассказал об основных направления развития строительного сектора, решении проблем обманутых дольщиков.

— Еще один объект, на который выделены средства по линии федерального фонда защиты прав дольщиков — ЖСК «Утес». Почти 28 млн рублей будет направлено из регионального бюджета на разработку проектной документации и проведение госэкспертизы для осуществления работ. По этим объектам актуализированы «дорожные карты» на завершение строительства и сдачу их в эксплуатацию, — отмечает начальник управления жилищного строительства регионального минстроя Алексей Назаренко уточнил.

Он отметил, что по двум недостроенным объектам ООО «Техмонтаж» (15 дольщиков) принято решение о выплате компенсаций. На сегодняшний день выплаты перечислены шести дольщикам, которые оформили соответствующие заявки. Компенсационные выплаты также получают дольщики ООО «Тополек» (22 договора). Выплаты перечислены 18 гражданам.

При этом на четырех объектах незавершенного строительства, где дольщиками значатся 479 граждан, достройка осуществляется без привлечения федеральных средств.

Так, например, белгородское ООО «Подрядчик» выступило в роли инвестора, готового достроить жилой комплекс «Эдельвейс» по ул. Тихоокеанской. В настоящее время ООО «Подрядчик» осуществляет передачу прав специализированному застройщику. Уже проведена корректировка проектной документации и получено положительное заключение экспертизы. Возобновление строительно-монтажных работ планируется в сентябре 2022 года, завершить строительство предполагается в 2023 год.