В Хабаровском крае подвели итоги реализации общероссийской межведомственной программы «Плавание для всех» в 2021 году. Она была разработана по поручению Президента России Владимира Путина в прошлом году. Это 36-часовая программа обучения базовым навыкам плавания и активного здорового образа жизни. На территории региона «Плавание для всех» реализуют в краевой столице, а также в семи муниципалитетах.

Так, в прошлом году бесплатные уроки по плаванию состоялись в 17 общеобразовательных организациях и вузах края, а их участниками стали почти 2,5 тысячи школьников и студентов. Также, в рамках проекта «Юнифайд-плавание» за счет средств гранта Специальной Олимпиады России было обучено 55 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Всего по президентской программе научились плавать более 4,5 тысячи жителей региона.

— Умение плавать – это жизненно необходимый навык для каждого человека. закаливание организма и укрепление здоровья. Поэтому в 2021 году мы приступили к разработке межведомственной программы Хабаровского края «Плавание для всех». Это совместный проект Министерства спорта и Министерства образования и науки, краевой федерации, а также Совета ректоров ВУЗов края и ЕАО, реализуемый при поддержке органов местного самоуправления. Наша общая задача сократить число несчастных случаев на воде, сохранить здоровье и благополучие людей, — отметил министр спорта края Дмитрий Чикунов.

Напомним, Хабаровский край, Архангельская и Калужская области, вошли в число трех регионов страны, которые стали модельными площадками программы «Плавание для всех» среди различных категорий населения. Лучший опыт реализации проекта будет презентован на Международном форуме «Россия спортивная держава» в октябре этого года в городе Кемерово.