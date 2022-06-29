Срок службы новых коммуникаций составляет 50-60 лет.

На улице Кирова, 5 проводится замена участка тепловой сети. Здесь коммуникациям более 25 лет, и в последние годы энергетики фиксировали частые порывы. Замене подлежит отрезок около 55 метров. На смену старым трубам приходят новые — из сшитого полиэтилена. Их в городе применяли лишь один раз — два года назад при ремонте сетей в Кировском районе.

«Это достаточно современная технология, но дорогостоящая. Срок службы металлических труб — около 25 лет, с изоляций — до 30 лет. Сети из полиэтилена могут пролежать в земле около 50-60 лет. Дороговизна труб нивелируется за счет достаточно простой технологии укладки и небольшого объема земляных работ, что впоследствии позволяет восстанавливать меньший объем нарушенного благоустройства. Особенно удобно ей работать на сложных участках в плотной городской застройке. Для монтажа необходимо только ровное основание, лотковая защита не нужна. Также можно задать любой угол поворота», — поделился заместитель главного инженера по эксплуатации МУП «Тепловые сети» Александр Шуба.

Укладка коммуникаций проходит под чутким руководством шеф-монтажника, который прибыл из Москвы. Если опыт работы с полиэтиленовыми трубами окажется успешным, муниципальное предприятие закупит оборудование для соединения сетей, а также проведет обучение своих специалистов.

Как отметил представитель компании-производителя, один из главных плюсов — продукция не подвержена коррозии. Такие сети уже используются в других городах, например, в Южно-Сахалинске.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук держит на особом контроле ход подготовки к отопительному сезону.

«Подготовка к зиме — это не только тепловые сети, но и электрические и водопроводные. Также это подготовка жилья и социальных объектов. Общий бюджет на подготовку города к отопительному сезону превышает 3 миллиарда рублей. Это больше, чем в прошлом году. Несмотря на удорожание некоторых материалов, все контракты будут выполнены в полном объеме», — подчеркнул Сергей Кравчук.