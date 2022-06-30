Как бы странным такое не показалось сегодня, но всё больше и больше молодых людей подросткового возраста проявляют явное неуважение к школьным учителям пожилого возраста и, наш рассказ отдельное тому подтверждение.

— Изгнанный из школы учитель подготовит девятиклассников к экзаменам ОГЭ по предметам история, обществознание, физика и математика. Тариф одна тысяча рублей за час. Место проведения занятий на дому ученика, — теперь уже бывший пожилой учитель технологии и физики, изобразительного искусства и черчения, истории и обществознания Пётр Дубрава обсуждал текст объявления в редакции хабаровской городской газеты.

Два месяца как токарь-столяр в деревообработке, по совместительству и мебельщик, а точнее, то специалист по шестнадцати профильным профессиям, настоящий профессионалитет рекламно-производственной компании «БУМ» в кабинете своего давнего друга решил провести своё прикольное творческое исследование на предмет репетиторства, ведь пруд-пруди, везде это репетиторство. Только в районе кондитерской фабрики «Спутник» Дубрава насчитал двенадцать, оттого и ходят дети в школу не особо учиться. Зачем? Ведь есть репетиторство. За деньги!

— По дружбе. Скажу тебе так. Может и, клюнут, а может, и, не клюнут. — Делая затяжку сигареты «синего верблюда», и, выпуская сизый дым кольцами, слегка покашливая, главный редактор Фёдор Заславский пытался сделать умный вид, высказывая своё мнение, чтобы не обидеть давнего товарища, — ладно, наливай свой «Старый Кенигсберг», за удачу в неизвестном для тебя прикольном исследовательском репетиторском деле.

Хрустальный звон командирских рюмок придал особый колорит коньячному вкусу, солнечные блики пробежали по стене, задержались на картине «Утёс хабаровский», авторства Дубравы десятилетней давности от написания и, растворились в табачной теперь уже лиловой дымке, ожидая следующего тоста.

— Люблю закусывать этот коньяк шпротами. А ты знаешь, как меня звали в школе? Ни за что не догадаешься. Шпрот! – громкий совместный смех наполнил уютный кабинет авторитетного газетного деятеля.

— И в чём причина такого уважения, — тут же поинтересовался Заславский.

— Да я толком и не помню, учился в украинско-еврейской школе № 9 города Чернигова, сосед по парте одноклассник Вова Пьютин, чистокровный еврей, приклеил мне такое достоинство к этим вкусным рыбкам, — отставной подполковник достал из портфеля ещё две баночки калининградских шпрот «За Родину!»

Разговор набирал душевные обороты, выпили по третьей рюмке, придерживаясь армейской традиции не чокаясь.

— Репетиторство сегодня в моде. Называется не педагогическая деятельность, а беседа по душам. Пришёл и побеседовал по душам на заявленную тему. Как священник, отпустил грехи, не имеющего никакого желания бесплатно учиться в школе. Наличкой бери! Давай напишем так, как ты предлагаешь. Получится в такт бесплатной рекламе по ящику, — глаза засверкали, не зря ведь в народе их называют «газетными крысами», чуют, где бесплатный сыр в мышеловке.

— Я не видел репортажи, да и дома про эту историю никто пока не знает. Хотя все везде говорят, что видели по телевизору, читали в интернете, узнают в автобусе. Звезда! В мой адрес никто плохого слова не сказал, люди понимают, что собой представляют современные дети. Давай выпьем за детей! – хозяин кабинета, отец уже взрослых трёх сыновей и двух дочерей тут же согласился.

Сегодня, в современной школе, попасть на скамью подсудимых труда не составит. Плёвое дело! Хотя бы за советское офицерское воспитание. Раз, два и, ты уже под уголовным делом. Подполковник запаса Дубрава, в прошлом заместитель генерального директора военного завода, начальник отдела боевой подготовки армии испытал всю прелесть такого течения обстоятельств на себе. Получите приговор и распишитесь, без такого знакомого до свидания. Прощай школа!

Чтобы избежать такого развития событий, учитель должен быть без каких-либо жизненных принципов требовательности к обучающимся детям, без своего личного мнения, иначе заклюют родители детей, вроде приспособленца и, точнее не скажешь.

Изменить себя в школьной десятилетней жизни, своим устоявшимся принципам, в угоду такого морального уродства, офицер по существу бытия Пётр Дубрава так и не смог, даже ради детей и, слова Сухомлинского «сердце отдаю детям» не подействовали. Но спор выиграл!

А ведь весь этот нравственный детский непонятный ералаш с примесью «игры в кальмара» начался недавно, например, дети 2006 года рождения и старше таким мозговым недугом не страдали. Бензольное пятно подействовало?

«Если речь вести о силе русского мата, то здесь всё просто, главное, правильно этот мат использовать, — пока хозяин кабинета выходил по делам, отставного учителя Дубраву потянуло на размышления, — в интересах большинства детей. Например, два ученика шумят, мешают вести урок, и, учитель делает одно вежливое замечание, потом второе и так до пяти раз, вежливо. Вот здесь, получается, что эти двое герои, а остальные быдло? Так и тему урока не изложить в полном объёме, за что родители остальных детей возмутятся, и, правильно сделают. Но как докричаться до родителей, когда в день четырнадцать уроков и, на следующем уроке всё забудется, там всё начнётся с пяти вежливых замечаний, а в завершении учительская матерная брань. Как под копирку! И порядок в классе восстановлен. Раньше было так: ребёнок пришёл домой и сказал, что учитель матерился на уроке. Родители уточняли, что и как было, сразу собирали детей в классе для проведения воспитательной работы с детьми. Для учителя мат как самый простой сигнал для родителей, без лишней писанины докладных записок директору школы, о том, что дети не выполняют свои должностные обязанности, конкретно пункт 4 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273. Там записано, что необходимо «уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющих образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другим обучающимся». Ведь просто и удобно, после пяти вежливых замечаний нарушителям дисциплины их матом накрыл, и порядок в классе обеспечен. А что сегодня? Ситуация коренным образом поменялась. Родители дают задание своим детям записывать матерную брань учителя на телефон. Дети, в свою очередь, играют в тотализатор, ставки делают на предмет того, будет учитель материться или нет. И, как прикажете учить наше подрастающее поколение? Но есть и другой вопрос, а кто сегодня пойдёт учить детей? Молодые учителя однозначно не пойдут, им, и стажировки вполне хватает, чтобы понять суть современной школы. А вот пожилые учителя работают, не на энтузиазме, а как бы дожить до пенсии».

На волне кабинетного радио «Ретро-FМ» голос Тани Годуновой затмила песня группы «Машина времени» в исполнении Андрея Макаревича. Доносились строки «ты помнишь, как всё начиналось».

— Так и, правда, с чего всё началось? Ведь не могло же такое произойти в одночасье, — зайдя в кабинет, психолог по второму образованию, Заславский, казалось, видел насквозь своего собеседника.

В памяти Петра Дубравы уже как год сидел неприятный осадок о его украинском акценте с одесским баритоном. Тогда, осенью 2020 года, шестиклассный авиационный кадет Глеб Бирмин впервые завёл разговор среди своих сверстников о том, «что в нашей хабаровской школе делает этот украинец и к тому же ещё и бандеровец?»

Нехорошо подслушивать!

— Ты знаешь, Петюня, я тут внимательно почитал твоё обвинительное заключение и, «как одессит одесситу» скажу сразу, что не надо было трогать этого подростка, — после очередного выпуска колец от сигаретного дыма начал свои размышления местный гигант газетной мысли, тем самым прервал размышления бывшего учителя о начале своих неприятностей. А ведь эти кадеты были первыми, кто начали делать ставки. — Дорогой, ты попался на провокации! И, что самое страшное, на долгосрочной!

— Это как?

— Помнишь, я тебе давно, как только ты собирался стать учителем, рассказывал, как уволили моего учителя истории в начале независимости Украины? Вспомни, — да, точно, Дубрава сразу вспомнил грустное повествование своего друга, тогда в командировке на Курильских островах объявил Заславскому, что на пенсии пойдёт работать учителем в школу, диплом позволяет. Было это в мае 2007 года.

История жуткая, ведь из его рассказа следовало, что на уроках подростки довели пожилого учителя русской школы № 5 города Чернигова, как говорят «до ручки» и, чуть не посадили, суд вынес условный приговор на один год, из школы уволили без почестей. В семьдесят лет! Участника Сталинградской битвы!

— Точно, сейчас помню. А ведь с тех пор я как-то об этой истории и не вспоминал, — честно, не марая офицерскую честь, признался Дубрава.

Из тактичных соображений и уважения своего собеседника Дубрава не стал напоминать, как поспорили во время той Курильской командировки, что сможет проработать учителем в школе десять лет. Результат есть. Было тяжело. Выдержал. С 12 августа 2011 года по 5 марта 2022 года в аккурат более десяти лет!

— В той истории со старым учителем уже потом выяснилось, особенно сегодня, что с этого и начиналось оболванивание украинских детей и, руками государства убирали из школы нормальных учителей, по судебному решению. За эти, казалось бы, детские провокации, они же дети, кто-то платил их родителям неплохие деньги, чтобы дети на уроках делали определённые целенаправленные провокации. И дальше, больше. Потом целое поколение детей учили уже непонятную историю, — как настоящий психолог, Заславский постучал вилкой по пустой коньячной бутылке, намекая на продолжение банкета.

Холодный пот выступил на лбу у Дубравы, не от того, что надо доставать из портфеля вторую бутылку коньяка «Старый Кенигсберг», а для закуски ещё и шпроты, нет, в голове прочно засели слова о провокациях.

— Это как?

— Картина маслом из показаний детей, примерно такая. На уроке физики, в сентябре, в тебя неоднократно бросали предметы, ластики, ручки, карандаши, за что ты несколько раз вежливо делал замечания, а потом накрыл детей матом, тем самым дал этим семиклассникам зацепку, — тут психолог Заславский уже начал развивать свою философскую мысль, размашисто, широко и с огромной перспективой. – Да, уважаемый клиент, зацепку! И они же устроили тотализатор и, не только в этом классе, на предмет будешь ты материться или нет. Кстати, об этом ты, хорошо, написал в своём рассказе, что был напечатан в одной из наших газет, кажется «Хабаровский пенсионер» от 11 ноября 2021 гота № 45 «Игра в кальмара по-хабаровски». Прекрасный рассказ!

Его слова так и сыпались на шестидесятилетнюю офицерскую голову. Психолог Заславский продолжал строить свои логические умозаключения и догадки на основе обвинительного заключения.

— И одна девочка из этого класса пришла домой и пожаловалась маме. Мама, долго не разбираясь, посоветовала дочери в следующий раз записать матерную брань учителя на телефон, так как знает, куда обратиться, — здесь явно считая себя профессором криминального сыска, Заславский щёлкнул пальцами правой руки, указывая на пустые рюмки.

Разливая очередные порции вкусного коньячного напитка, Пётр Дубрава пребывал в небольшом замешательстве.

— И дети создают свою группу, три девочки и два мальчика, по моделированию на твоих уроках физики провокационных ситуаций. Свой маленький отряд современных тимуровцев. На каждом уроке! Явно указывают показания всех без исключения детей класса, что учитель громко ведёт все уроки физики, — глядя на собеседника, Заславский с хитрым одесским прищуром улыбнулся. Попал в точку!

«А ведь Федя прав, действительно так и было, и, сделав несколько вежливых замечаний двум дебоширам, приходилось громко вести уроки физики, два урока в неделю, не накрывать же их матом, — думал про себя отставной подполковник, — шумят и пусть шумят. Главное довести тему и содержание урока. Чтобы родители потом не возмущались».

— И вот настал их решающий час! Не получив ожидаемой матерной брани за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь, 21 декабря, заметь, день рождения Сталина, в конце урока физики они сделали то, чего себе никто и никогда не позволял. Разогнались и врезались в учительский стол, где стояла оргтехника, по моему личному мнению намеренно. Ведь девочке надо было дать отчёт перед мамой, — теперь явно считая себя героем повествований Артура Конана Дойля, Заславский ещё раз прищёлкнул двумя пальцами, но уже левой руки.

В правой руке он держал наполненную коньяком командирскую рюмку, и тут, же произнёс очередной тост за здоровье военных пенсионеров.

— Да, дорогой друг, как видишь, не уважает подрастающее молодое поколение пожилых людей, — послышалось хрустальное «чок», что в переводе с французского языка означает «удар», газетный бос, сделал очередное умозаключение, — никакого уважения к пожилым людям. Но! Здесь страшно другое обстоятельство – не уважают офицера русской армии! Особенно в свете нынешних украинских событий. Давай, за военных пенсионеров.

«А ведь всё было банально просто. До завершения урока физики оставалось пять минут и дети могли самостоятельно покидать школьные мастерские, место проведения урока. До этого два урока подряд, были шестиклассники, здесь работали станки, выпиливали лобзиком, паяли. Шёл десятый урок этого дня. Решали задачи по теме плотность, масса, объём. Самостоятельная работа по принципу читального зала, можно пользоваться учебниками, тетрадью, вместо калькулятора смартфоном. И что плохого я сделал этим детям? – про себя размышлял бывший учитель Пётр Дубрава, — выдал всем задания, сидел себе тихо и делал роспись в технике «хохлома» на изделии скалка для уроков по технологии, как образец. Неожиданно, с каждым может случиться, клюнул носом, впал в полудрёму. И, тут неожиданный удар!»

— Ты знаешь, Федя, спросонья я ведь не сразу и понял, что случилось: два ноутбука слетели со стола и повисли на шнурах, мышка, само собой разумеется, принтер завалился промеж двух столов, проектор вот-вот свалится со стола. То ли это землетрясенье, то ли нападение, а может и драка, — закусывая шпротами, вёл свой рассказ Дубрава. – Смотрю, один лежит на полу, а другой стоит и зрачков не видно, закатились, значит, драка. В таких случаях, по Инструкции, надо того, кто стоит, срочно изолировать, ведь вокруг тридцать детей, как бы им не нанесли вреда. Изолировал грубо. Каюсь!

— Браво! Ты ошибся в оценке обстановки! Ха-ха-ха. А, эта девочка сняла видео и отправила маме, а та выложила в социальные сети, — подытожил сказанное, основываясь на показаниях в обвинительном заключении этой самой девочки, Фёдор Заславский, — вот так тебя и поймали.

— Про якобы драку. В марте 2016 года после урока технологии два семиклассника устроили настоящую поножовщину. Все ушли, остались эти двое. Один был из Горловки, а второй из Львовской области, Стрый. Разнимать пришлось жёстко, вспомнил футбольную науку, помахал ногами, детям наверняка было больно, успел выбить складные ножи, сообщил родителям, — с грустью, разливая по рюмкам коньяк, говорил Дубрава и, с тех пор любой малейший намёк на драку среди детей приводил учителя в повышенную степень боевой готовности. Нервы!

Особенно в тот день 21 декабря. Ведь в классе ещё тридцать человек детей! Это спустя некоторое время можно рассуждать, если чтобы да кабы, а когда время идёт на секунды, уже не до размышлений, надо действовать. Отвечать в любом случае придётся. А если и эти двое с ножами?

Своё обвинение следствие строило исключительно на видео продолжительностью одиннадцать секунд. Вкусно и точка! Всё, что было до этого, какие мотивы и намерения отодвинули в сторону. Есть явное рукоприкладство, на видео. Факт! Никто не спорит. Побоев нет, синяк чужой на совести детей. Вину свою подполковник Дубрава признал сразу, не отрицал. Государственный адвокат в подробности не лез. Хотя, опытный эксперт мог явно усмотреть, как Дубрава профессионально взял двумя руками за левое и правое плечи ближе к локтю подростка, тем самым ограничил движение кистей рук на случай нахождения там ножа или другого режущего предмета. Да, врезались в стену, бывает. Матерная брань? А куда без неё в таких ситуациях, когда речь идёт о спасении детей. Ведь зрачки закатились, потом слух пропадёт и, всё, жизнь закончится. «Всё смешалось, кони, люди». Тридцать человек сидят в мастерской!

Безопасность в первую очередь, об этом даже Президент Владимир Путин сказал на Петербургском международном экономическом форуме, пусть и в адрес бизнеса. Безопасность она и в Африке безопасность, а там разберутся. Разобрались, уголовное дело рассмотрено в особом порядке в присутствии мирового судьи, секретаря, представителя прокуратуры и государственного адвоката, за 30 минут и, больше никого: пятнадцать тысяч рублей штраф и лишение права заниматься педагогической деятельностью на год. И, год на учёте в Федеральной службе исполнения наказания. Судимость на всю оставшуюся жизнь. Не трогайте детей руками! Особенно в школьных коридорах! Претензий нет, от апелляции офицер Дубрава сразу отказался. Пора искать другую работу. Спор выиграл.

— Срубили учителя, у которого учебная нагрузка 84 часа, урока, в неделю. Только подумать, технология 39 часов, физика 20 часов, радиоуправляемый авиамоделизм 21 час, шахматы 4 часа. Суббота и воскресенье, рабочие дни. Всего три выходных дня, 1 января, 7 января и 23 февраля с 1 сентября 2021 года по 5 марта 2022 года. Подобный пример приведите по России! Петя, нельзя работать с таким фанатизмом! Представляю, если такой винегрет сразу в один день, на 14 уроков, вперемешку. Мозги расплавятся! Не каждый сможет. И что получилось в итоге? За Россию? Нет, прямо, как на Украине, в школах там так же начиналось почти тридцать лет тому назад, руками государства по судебному решению, не подкопаешься. Для тебя хорошо, что обошлось решением мирового судьи от 22.02.2022 года. Симметрия! А уволили тебя по статье в день смерти Сталина. Самое время изменить вид деятельности, что полезно для мозгов и сердца, а главное, без нервов. И, больше в школу не ходи!

— Согласен. Обидно другое. В этом классе три года функционировал кружок «Волшебный лобзик», приходили все желающие дети этого класса, мальчики и девочки, готовились к соревнованиям.

— А как ты попал на физику? Радиоуправляемый авиамоделизм? Шахматы? – не унимался «газетный червь» в хорошем смысле этого слова.

— По диплому военного училища моя гражданская специальность учитель истории и обществоведения. По диплому военной академии инженер радиоэлектронных средств противовоздушной обороны, а ниже записана гражданская специальность учитель физики, математики и информатики.

— Наливай! Давай выпьем за твоё новое место работы, для души и без нервов, с творческим подходом!

P.S. Сегодня бывший учитель Дубрава в свои шестьдесят лет работает в своё удовольствие, для души, без нервов в рекламно-производственной компании на токарном станке, как и в школе, точит шахматы, скалки, городки, толкушки, кегли и коклюшки, но для продажи, по заказу, иногда изготавливает мебель, в его распоряжении станки, восемь, без числового программного управления, освоил много новых профессий, ещё продолжает заниматься живописью, холст, масло: пейзажи, натюрморты, портреты детей и взрослых недорого, и картины маслом аниме для хабаровских и московских магазинов формат А4. В издательстве Заславского уже верстается книга «Дубравинские поляны». Этот художественный рассказ там займёт своё достойное место, как и много других дубравинских рассказов. Жалоб, предложений и заявлений не имеет.

29 июня 2022 года.

Сергей Роща

Под «Старый Кенигсберг»

( хроники военного пенсионера)