Звонок из далёкого детства иногда застаёт человека, особенно пожилого, накануне седьмого десятка лет, врасплох. Даже не знаешь, как к этому относиться, радоваться, или задуматься.

— Москва на проводе! Пётр Алексеевич здравствуй! Сколько лет и сколько зим! Это Димон, меня ещё тогда в детстве у вас все во дворе на Красном мосту прикольно звали Манифест, по дню моего рождения в связи с царским манифестом. Помнишь? – школьный учитель Пётр Дубрава начал вспоминать, да и голос знакомый из телевизора, кажется было в 1977 году, девятилетний белобрысый мальчишка с песочного цвета волосами, фамилия, тоже вроде песочная. Приезжал на каникулы к соседям по коммунальной квартире, сразу не вспомнить, то ли Аксенюк, то ли Аксенок, то ли Аксенчук, то ли Аксенчик, надо вспоминать, директор силикатного завода, за глаза его все звали Акс. – Дело есть! Очень щепетильное, разговор не по телефону, дай свою электронную почту, пришлю, там всё будет изложено. Можно сказать, дело государственное, надо кино снять и выложить в социальные сети. Вспомни свою крайнюю должность помощника командующего Дальневосточной армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны – начальника службы информации и общественных связей, у тебя в этом ракурсе тогда хорошие репортажи получались. Ещё читали твой рассказ в газетах «Игра в кальмара по-хабаровски», интересные факты, к сожалению, не только у вас, есть и в других регионах России. Зараза среди детей ползёт как саранча, сплошные провокации против учителей. Надо нанести превентивный удар. Поможешь? Так что вспомни наше детство.

— Добрый вечер! Да, вспомнил, приятно слышать. С днём рождения Леонида Ильича! – не зная, как и ответить в эту зимнюю хабаровскую ночь, Дубрава решил сказать, что пришло в голову, сидя за рабочим столом, первым попавшимся, перелистывая настольный календарь, глядя на новый листок с фамилиями тех, кто в этот новый только что начинающийся день родились. Сверху был записан Брежнев Леонид Ильич. Да, генсеку было бы 115 лет.

— Ха – ха – ха! Ты всё такой же исторический приколист! Значит, сработаемся. Давай электронную почту, — голос на той стороне замолчал и, всё отключилось.

Современный мир есть эпоха информационных коммуникаций, не то, что тогда, в брежневские времена. Раз, два и, дело сделано, улетела электронная почта в Москву, а так, пришлось бы писать письмо, через неделю только в Москве. Другие времена были!

— Петро доброе утро! Дело есть, выручай, — к новоиспечённому девятикласснику на коммунальной кухне обратился сосед, сам директор черниговского силикатного завода Николай Яковлевич, — присмотри за нашими детьми, возьмите их с собой на площадку, где играете в футбол, на тренировку, главное, чтобы они не шарахались одни. Нам с женой надо ехать в Могилёв, на похороны. Да, тут ещё племянник приехал, сын моей сестры, на каникулы, так, что их будет трое, наши двойняшки и он, всем по девять лет. Его родители постоянно за бугром, вот решили ребёнка особо не отрывать от родного Отечества, к нам прислали.

— Хорошо, дядя Коля, сделаем. Мы с Андреем научим их Родину любить, — получив при этом пятьсот рублей четвертными в количестве двадцати штук на пропитание и развлечения детей, Петка ушёл собирать вещи на тренировку.

Дети тут как тут! Прилипли как банный лист. Два мальчика Юра и Дима, и девочка Люда.

В коммунальном доме венгерского еврейского квартала Красный мост временно разместили инженеров, директоров и других ценных работников, но, все помнили русскую народную пословицу, что «ничего нет более постоянного, чем временное».

Коммунальная квартира на шесть семей, каждому по комнате в двадцать квадратов с общей кухней на тридцать квадратов, одним туалетом, одним умывальником с холодной водой. Мыться все ходили в городскую баню, недалеко, старую на улицу Свердлова с русской парилкой и новую по улице Горького с финской сауной. Поэтому все старались своих детей запихнуть в спортивные секции, там всегда есть душ с горячей водой. Стирку постельного белья и крупных вещей предпочитали делать в бытовом комбинате. Сушить было негде, балконы в этом доме отсутствовали. Здесь проживали двенадцать взрослых и девятнадцать детей. Среди всех детей старшим по возрасту был Петя Дубрава.

На кухне с видом на восток по утрам иногда было не протолкнуться, на каждого были отдельный стол-тумба, на всех три газовые плиты по четыре конфорки и две раковины с холодной водой по углам. Комната семейства Дубравы была как раз напротив кухни, на проходе, где справа туалет и умывальник, а слева каждой семье шкаф. Входная дверь квартиры номер двадцать шесть на третьем этаже ключом никогда не закрывалась, даже на ночь.

С соседями, можно сказать, повезло. Кроме директора силикатного завода здесь обитали семьи главного инженера и главного технолога с комбината «Химволокно», заместителя директора завода автозапчастей «ГАЗ», директора ликероводочного завода «Сиверский». Отец и мать Пети Дубравы были инженерами в радиоэлектронике, работали на Всесоюзном смежном радиоприборном заводе космической направленности.

— Так куда идём? – девочка Люда, самая общительная из детей, теребя свою русую косичку, с интересом, наклонив голову набок, прищурив глаза от падающего солнечного зайчика, ждала ответа. Белобрысые мальчики, одетые в одинаковые модные тогда футболки-матроски с воротничками, стояли и, жевали свежеиспечённые тётей Таней, пончики.

— Сейчас занесём Лизе книгу, а потом зайдём за Андреем и пойдём на тренировку в Детскую спортивную школу. Пока мы два часа будем гонять по футбольному полю мяч, будете сидеть на трибуне и ждать, — как раз в эти дни футбольная сборная команда Черниговской области 1962 года рождения под руководством Леонида Михайловича Рыньского готовилась к финальной части турнира «Переправа» в Золотоноше. Если Петка играл центрального нападающего, то Андрей Матийко чистильщика, был такой свой Франц Беккенбауэр.

— А мороженое когда? – не унималась Люда. Мальчики стояли, молча, и послушно ждали, вытирая носовыми платками руки.

— По дороге купим, возле бани, там пломбир по 13 копеек.

— А я хочу шоколадное мороженое на палочке, за 22 копейки! Купишь?

— Эскимо? А не жирно тебе будет? – детей надо сразу ставить на место, иначе потом начнут наглеть, об этом Петка знал не понаслышке.

— Хорошо, пломбир, так пломбир, но только шоколадный, за 15 копеек, — настаивала на своём Люда.

— После тренировки пойдём в столовую на Свердлова, там пообедаем, нам спортивные талоны на питание выдают, у меня накопились лишние, так, что всем еды хватит.

— А конфеты по талонам дают? – тут мальчики уже начали коситься на Люську, так они звали её промеж себя, достала своими вопросами.

В Золотоноше черниговская команда вышла в финал, где соперником были ребята из ворошиловоградского спортинтерната. Проиграли им по пенальти. За пять игр Петка забил четыре гола, больше только у Саши Заварова из Ворошиловограда, он и стал лучшим бомбардиром. Пенальти Петка не бил, так как уже в самом конце матча за драку с Игорем Гамулом судья удалил обоих.

Вся коммунальная квартира с интересом рассматривала серебряную медаль чемпионата Украинской Советской социалистической республики. На Всесоюзный турнир поехали ворошиловоградцы, где и стали победителями.

Через год всё повторилось с той лишь разницей, что все стали на год старше.

— Петро, дело есть! Как в прошлый раз. Только мы с женой поедем в Мурманск, к её брату, детей не берём, не тот климат. Опять приехал Дима. Он заявил своим родителям, что ты для него настоящий пример для подражания и потребовал, чтобы на каникулы его отправили в Чернигов, — тут Николай Яковлевич начал отсчитывать фиолетовые денежные бумажки.

— Да что вы говорите! Вот так новость!

— Парня заклинило конкретно, ты уж его не подведи, десять лет всего, а такие серьёзные намерения. Как бы в дурдом не загремел. Да, дела, — осталось только прищёлкнуть языком, немного подумав, заводской директор накинул ещё четыре фиолетовые купюры, — а это тебе за вредность.

— Дядя Коля, без проблем, всё сделаем!

На этот раз футбольная команда Черниговской области завоевала право играть в финальной части Спартакиады школьников, где нельзя было участвовать воспитанникам спортивных интернатов. По жеребьёвке, первую группу составили команды Львова, Одессы, Донецка и от Киевской области Ирпень, а вторую – Харьков, Херсон, Севастополь и Чернигов.

Игры проходили в городе Виноградов, Закарпатье. Город венгерской еврейской общины с населением примерно двадцать пять тысяч человек был основан в 1262 году, до 1946 года имел венгерское название Севлюш. Рядом заповедник «Чёрная гора».

В финале играли сиверяне против галичан и, победу праздновал Чернигов над Львовом. Сенсация! На этот турнир тренер поменял позицию Петке, поставил правым защитником, быть таким челноком по всей правой бровке, прошёл по краю, сместился влево и удар по воротам, метров с двадцати пяти, чаще залетало. Друг Андрей Матийко все игры просидел в запасе. Погоду в команде делали, в будущем все игроки черниговской команды «Десна» вратарь Сергей Умен, защитники Вова Лысенко и Олег Кузнецов, полузащитники Святослав Петренко, Сергей Сапронов, Валик Буглак и нападающий Витька Рудой.

Стартовую игру с Харьковом выиграли два ноль, первый гол забил Петка: подали угловой, вратарь харьковчан отбил на правого защитника соперников и, тот, ударом в одно касание послал мяч в сторону ворот, как шар в бильярдную лузу. Штрафными ударами забил ещё три и, один с пенальти.

По итогам соревнований Петку сразу взяли в сборную Украинской Советской социалистической республики на финальный турнир, так решил тренер сборной Украины, откомандированный на этот турнир в поисках новых футбольных талантов. Петка сильно и точно бил штрафные удары с обеих ног, не промахивался и с пенальти. Пришлось с тренером и ещё двумя парнями венгром Васей Рацем и Ваней Яремчуком из львовской команды трястись в поезде от Львова до Ферганы.

Сборная Украины была отобрана заранее и в виноградовском турнире эти игроки не участвовали. Они два месяца, как готовились в Средней Азии. Восемнадцать команд были поделены на три группы по шесть команд, пятнадцать союзных республик, Москва, Московская область и Ленинград. Там первые три групповые игры Петка сидел в запасе, но потом ребята стали получать травмы и, пришлось играть, куда поставят, иногда за игру меняли по три позиции. Не играл только вратарём. В финале обыграли сборную Ленинграда. За весь турнир забил три гола, два штрафных удара и пенальти.

И на этот раз коммунальная кухня гудела от двух золотых медалей Спартакиады школьников.

— Можно я возьму эти медали себе на ночь под подушку? – мальчик Димон, которого Андрей прозвал Манифестом, несмело попросил у Петки его медали.

— Да, бери.

— А мне? Дайте мне! – куда уж тут без Люськи, и, таким образом, остальную часть лета медали кочевали от одной подушки к другой, к Диме Пескарёву попадали через две ночи на третью.

К утру пришёл текст из Москвы. Прочитав его, Пётр Дубрава, подполковник запаса, прошедший такие должности, как заместитель генерального директора военного завода, начальник отдела боевой подготовки Дальневосточной армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны призадумался. Так можно и на скамью подсудимых угодить, если сделать не очень аккуратно. И на каком же уроке это кино слепить? Ведь должно быть сделано так, чтобы даже директор школы об этом не знал! Надо договариваться с детьми отдельно, без их родителей. Какой урок выбрать? Из какого класса детей брать? В неделю 84 урока, технология 39 часов, физика 20 часов, радиоуправляемый авиамоделизм 21 час, шахматы 4 часа. Кто ещё в России так работает с детьми, с таким фанатизмом!

Лучше всего должно получиться на физике. В седьмом классе, последняя буква из имеющихся классов, дети, по мнению Дубравы, надёжные. Лучше всего во вторник, 21 декабря, на одиннадцатом уроке. Договариваться заранее не надо, сразу на уроке всё решить. Сыграть надо идеально, чтобы все поверили!

Смысл изложенного заключался в том, что на днях будет большая Пресс-конференция Президента, показывать будут на весь мир и, по задумке организаторов необходимо как-то разрулить невидимый назревающий конфликт внутри российской школьной образовательной системы: учитель – школьник – родитель — государство. Нет в обществе консенсуса, общего понимания государственности, с оглядкой на Украину, в этом образовательном деле среди населения страны. Телефоны, смартфоны, гаджеты, социальные сети. Как бы ни потерять целое поколение!

По сценарию, необходимо было сделать якобы провокацию от детей по отношению к учителю. А как? Какой сюжет? Обязательно снять и выложить в сеть! И учитель должен по задумке ответить грубо, взбудоражить народ, чтобы всё попадало под статью 156 Уголовного Кодекса Российской Федерации, можно с матерной бранью, ни в коем случае не бить, избежать побоев, чтобы ребёнок случайно головой не ударился, для этого брать только за плечо ближе к локтю. И так далее, читать такую инструкцию просто жуть. Всё продумано. Всё включено!

Важно, чтобы всё непроизвольно попало в социальные сети с целью изучению комментариев граждан. Должно получиться своеобразное бурление в стакане. Более точно это есть изучение общественного мнения.

День 21 декабря, родился Сталин, начался с двух парных уроков технологии в одном пятом классе, по чертежу шесть человек на токарных станках изготавливали простейшее изделие «толкушка», ещё шесть человек выпиливали лобзиком, остальные занимались паянием конденсаторов, резисторов и диодов на плату по принципу «припаяли – отпаяли». Потом на три часа, радиоуправляемый авиамоделизм пришли кадеты из седьмого класса, у них радиоэлектроника, практическая часть паяние деталей блока питания и подключение к сети. Здесь класс делится на три группы, отделения, и по очереди у них хореография, барабаны и авиамоделизм, три разных учителя. Шестым и седьмым уроками шахматы в начальной школе, игровое время, своеобразная продлёнка. Дети пришли, сыграли шахматные партии, и ушли, кто домой, а кто на вторую смену, другие дети пришли. И так все два часа!

На восьмой и девятый уроки, вторая смена, появились шестиклассники на два урока технологии, где шесть человек на токарных станках изготавливают шкатулки, в остальном стандартный набор с лобзиками, паяльниками на батарейках и чертёжными принадлежностями. Все уроки Пётра Алексеевича Дубравы проходят в школьных мастерских, здесь всё продумано до мелочей.

Осталось провести десятый урок, это физика в седьмом классе, а там и одиннадцатый ожидаемый урок в другом седьмом классе. Всего четырнадцать уроков.

Новоиспечённый учитель физики Пётр Дубрава после урока технологии, шума токарных станков, в объятиях древесной хвойной пыли, сидел в электрощитовой, такой отдельной комнате школьных мастерских со своей дверью в коридор, куда посторонним вход запрещён, сидел и наслаждался ароматом кофе с домашними печеньками на рисовой муке.

— Ты как, ставки будешь делать? А ты?

— Предлагаю по триста рублей, не меньше. Надо повеселиться.

— Так, хорошо, принимается, сдавайте мне.

— А если как в прошлые разы, он вежливо сделает замечания и, продолжит громко вести урок, не обращая на наши шалости. Тогда как?

— В других классах он иногда материться, после десяти вежливых замечаний.

— Мне кажется, там его предупреждают. И он матерится, когда «фифти-фифти», чтобы все остались при своих деньгах.

— Мы тут с Марком придумали хохму, на входе я его толкну в косяк, сделаем затор, посмотрим, что будет, а потом уже вариант «Б». Так ещё никто не делал. Просто супер! Обалдеете!

— Ладно, Стас, не говори, пусть это будет секретом, вещь опасная, можно и нарваться.

Вот это да! Пожилой учитель истории, обществознания, экономики, права, изобразительного искусства, черчения, технологии и вот последнее, что доверили вести, физики Пётр Дубрава чуть не подавился печеньками из рисовой муки, услышав план на предстоящий урок за дверью.

«Дети, наверное, не знают, что эта дверь относится к моему ведению, а потому и ведут свои секретные разговоры у этой двери, — размышлял Дубрава, — интересные мысли у них возникли, ставки четырнадцать против троих, а вот ещё и девчонки подвалили. Да весь класс! Следуя фразеологизму «интересно девки пляшут». Жуткая картина получается»

— Итого двадцать пять «За» что он накроет нас матом за содеянное и, так, так, — тут организатор тотализатора замешкался, начал считать деньги из другой кучки, — девятьсот рублей, получается «Против» три человека, что он не будет материться.

— Нормалёк, куш приличный можно сорвать, надо будет вам с Марком сильно постараться!

— Это ещё не всё! Кто будет снимать видео, если вдруг непредвиденная ситуация? Раз, два, думаю троих достаточно. Предлагаю, тому, кто снимет и выложит в Инстаграмм, собираем по пятьсот рублей. Договорились?

«Эврика! А зачем ждать один урок? Договариваться с детьми, уговаривать. Будь, что будет, мне надо с этими на предстоящем уроке сыграть естественно, главное, следовать инструкции не бить, головой не стучать, брать за плечо ближе к локтю. Ситуацию сами дети преподносят на блюдечке! Ставки есть их личное горе. Важно, чтобы выложили в эту, как её там, Инстаграмму. Главное, не реагировать на провокацию в начале урока. Так, сегодня по теме «Плотность, объём, масса» решение задач. Отлично! Может, что и получится. Просьбу выполним, если что, скажу, что не получилось. Хотя, дело государственной важности, ради учителей России в первую очередь, надо постараться. Уже давно хотят запретить детям пользоваться на уроках смартфонами, вместо учёбы они играют в сетевые игры и так далее».

Прозвенел звонок. В школьные мастерские все заходят по звонку, раньше нельзя.

«Вот один толкнул другого. Да, всё по их сценарию. Образовалась пробка в двери. Не обращать внимание. Терпеть, подполковник, как там, в народе «терпение и труд всё перетрут». Герои! Тот, кто шёл первым, начал корчиться от боли, долбанулся о косяк двери, наверняка синяк будет с кровоподтёком».

— Добрый день! Приступаем к уроку. Тема урока «Плотность, объём, масса. Решение задач». На слайдах будут предложены задачи с решением, а потом без решения, по образцу решите. Минут за пять до окончания урока можете покидать кабинет, чтобы не было такой вот толчеи, — начал вести урок Дубрава.

— На оценку можно сразу взять задачи?

— Да. Кто желает, берите на столе конверты, там билеты из трёх задач, решили, сдали и можно домой, — дети получили ответ и двинулись по одному за билетами, таких оказалось всего трое.

В углу ближе к экрану послышались разборки между двумя подростками.

— Если надо к врачу, можешь сходить, пусть посмотрит, врач в кабинете, а вдруг там перелом, такой удар, ведь тебе же больно, — Дубрава обратился к дебоширам, на каждом уроке физики мешают, ныне кураторам местного тотализатора.

Весь урок было тихо, Дубрава, раскрашивая свои поделки в технике «Хохлома» даже немного прикимарим. Дети потихоньку стали покидать мастерские. До окончания урока оставалось пять минут.

Неожиданный удар в соседний стол, привёл в замешательство учителя, два ноутбука висели на шнурах, включая мышку, принтер завалился на учительский стол, проектор начал сваливаться.

«Что это? Землетрясение? Нападение? Или драка? – про себя размышлял Дубрава, — наверняка, сделали как и планировали. Теперь, подполковник, твой выход! Вспомни, с каким рвением играл свою роль Гамлета Владимир Высоцкий. Резко, раз и два, вперёд Россия!»

Всё прошло быстро. Оставалось только ждать. Получилось, по мнению Дубравы, всё естественно. Были и матерная брань, и, незначительное рукоприкладство к подростку четырнадцати лет. Остаётся ждать. Прошёл одиннадцатый урок, тишина. Прошёл двенадцатый урок, тишина. Прошёл тринадцатый урок, тишина.

«Неужели никто не снимал видео? Или снимали, но не желают получить от каждого из класса по пятьсот рублей? А сумма получается приличная!» – встревожился, Дубрава не на шутку, получается, что задание провалил. Вот и четырнадцатый урок закончился, время девятнадцать тридцать. Пора и домой.

— Пётр Алексеевич, спасибо! Получилось просто идеально! Ты с профессией точно ошибся, тебе бы в артисты пойти, — знакомый голос Димы Пескарёва просто бурлил от удовольствия, — смотри Пресс-конференцию, шеф будет доволен. Главное, молчи про наш договор! Всё будет хорошо!

«Значит, выложили. Молодцы! Снимали девочки, к ним претензий нет, теперь будем ждать, что дальше, — на пути домой встречались взрослые и дети, каждый со своими проблемами и желаниями, только что прекратил своё земное притяжение по закону Ньютона пушистый снег, Пётр Дубрава шёл довольный выполненной работой, чужими руками. – Да, хорошо, что есть, где попить кофе. За четверть по физике детям выставлю две пятёрки, дебоширам две тройки, а остальным четвёрки. Средний балл четыре ноль. По физике!»

Дома, во время ужина, Дубрава в своём смартфоне увидел видеоролик длительностью одиннадцать секунд о том событии. Директор школы прислала и спрашивала, что это есть такое.

Весь караван заинтересованных лиц двинулся в направлении уголовного дела.

Следственный комитет, на фоне общественного резонанса, непонятно в чью пользу, начал клепать уголовное дело, чтобы довести его до суда.

Учитель Дубрава сразу полностью признал свою вину и продолжал вести уроки, директор школы стояла за него горой, а точнее, то неприступной скалой.

Читая обвинительное заключение, стало понятно, что следствие интересовало только видео длительностью одиннадцать секунд. На видео нет, как два семиклассника в конце урока разогнались и врезались в стол с аппаратурой, а есть только действия учителя по принуждению нарушителей к порядку. Неопровержимые факты! Побоев нет, синяк чужой, на совести детей, руками держал дебошира за плечи ближе к локтю. Всё по инструкции, как и учили.

Но это всё будет потом. А пока всю школу поставили на уши, на дыбы, вверх ногами, решайте сами, кому какой ракурс нравится. В школе на родительское собрание, где учатся эти дети прибыли не только руководители городского образования, полицейские из комиссии по делам несовершеннолетних, но и психологи. Завели речь о психологическом выгорании учителей, о массе новых терминов из области воспитания, психологии и, даже психиатрии. В итоге наказали психологов, деньгами!

Начались звонки на телефон Дубравы, ситуация стала напоминать сюжет из песни Владимира Высоцкого о Бермудском треугольнике из психушки в Канальчиковой даче «треугольник будет выпит, на троих его даёшь!»

Телеканал «Губерния» показал сюжет, чем подвели детей к опасности расправы, только не со стороны Дубравы.

Московскому средству массовой информации триста шестьдесят градусов накануне родительского собрания класса Дубрава хотел сказать, чтобы те смотрели Пресс-конференцию, но вовремя спохватился.

И вот, как на Канальчиковой даче все психи прильнули к телевизору о Бермудском треугольнике, так и Дубрава стал внимательно смотреть Пресс-конференцию.

«Так, так, так, вот плакат «Защита детей». Наверняка этого мужика вызовут, и, он задаст вопрос. И тогда я, Пётр Дубрава получу известность по всему миру, как сакральная жертва во имя благополучия всех учителей России! Девушка с плакатом «Блогер для детей», наверняка и ей дадут возможность задать оговоренный вопрос. – Учитель Дубрава уже мнил себя спасителем российской образовательной системы, даже Сухомлинский и рядом не стоял со своей знаменитой фразой «сердце отдаю детям». — Главное поставить, проблему, чтобы потом её решить, проект действительно требует активной мыслительной деятельности на государственном уровне».

Момент истины наступил, Дима Пескарёв вызывает парня с плакатом «Защита детей» по фамилии Гулидов, но, тот задаёт совсем другой вопрос о вреде Интернета для детей. Видно, что-то пошло не так, ведущий нервничает и, вызывает девушку-блогершу. И от неё вопрос в молоко!

При разборе полётов оказалось, что Президент, как и Дубрава есть подполковник запаса, во всех вопросах всегда проявляет неслыханную дотошность и хорошо знает, какую «пургу иногда несёт его помощник», решил сам проверить личность учителя, чтобы избежать конфуза.

Итоговый ответ одновременно шокировал и, рассмешил не только пресс-секретаря, но и самого Дубраву, мол, не могли найти нормального учителя, тут и ежу понятно, что в этой ситуации офицер за такие дела даст любому по морде, невзирая на возраст, и выражение «солдат ребёнка не обидит», сюда не подходит. Провокация она и в Африке провокация. Такое уж советское офицерское воспитание.

Завершилась вся эта эпопея эфирных желаний рассмотрением мировым судьёй уголовного дела в отношении Дубравы особым порядком по статье 156 УК РФ за полчаса без привлечения противоположной стороны только с участием мирового судьи, секретаря суда, представителя прокуратуры, государственного адвоката и Дубравы.

Через десять дней после суда, не подавая апелляцию, Дубрава стал уже бывшим учителем, уволили из школы по статье.

Оказывается, не зря боролись, в школах России детям запретили использовать смартфоны, телефоны и гаджеты на всех без исключения уроках, учителям обещали повысить заработную плату и определили для них учебный процесс как вредное производство. Стали возвращать воспитательную роль школы в обучении, как было в Советском Союзе, больше требований предъявили к школьным психологам, просто так отсидеться не получится, да и родителей не оставили в стороне, напомнили им, что их дети ходят в государственную образовательную организацию на государственное образовательное мероприятие. Здесь не частная школа и не репетиторство. Школа образовательные услуги не оказывает!

Цена такой сакральной жертвы выражена в судебном решении штрафа в пятнадцать тысяч рублей и лишении права заниматься педагогической деятельностью сроком на один год, и, Дубраву поставили на учёт в Федеральную службу исполнения наказания. Деяние получило свою денежную компенсацию.

Почти сразу наш герой Пётр Дубрава устроился работать по профилю школьной деятельности на уроках технологии, для души и без нервов, теперь в хабаровской рекламно-производственной компании, в столярном цехе. Работает на десяти разных станках по деревообработке без числового программного управления: токарном по дереву и металлу, круглопильном, рейсмусовом, сверлильном, фрезерном по дереву и металлу, шлифовальном, граверном и кромочном. Выполняет работы по специальностям токарь, столяр, фрезеровщик. Ещё разметчик, калибровщик, шлифовщик, лакировщик, а также мебельщик. Продуктом деятельности точёные шахматы, сувениры из фанеры, мебель, а точнее, всё, что заказывают люди для себя, для своих потребностей. Занимается подполковник запаса Пётр Дубрава и живописью, пишет картины на холсте маслом: портреты, пейзажи, натюрморты. Скоро будет издана его художественная книга «Дубравинские поляны», куда войдёт и этот художественный рассказ. Творческий процесс не имеет границ. Всё для людей!

29 июня 2022 года.

Сергей Роща

Эфирные желания

( хроники военного пенсионера)

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