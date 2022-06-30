Власти Хабаровского края рассчитывают на двусторонний турпоток между Сочи и Хабаровском. Об этом на пресс-конференции, посвященной открытию прямого рейса между краевым центром и одним из главных курортов России, заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Владимир Березовский.

18 июля авиакомпания «Ай Флай» запускает летнюю программу полетов из Хабаровска в Сочи. Первый рейс в рамках программы отправится с черноморского побережья в краевой центр за день до этого.

Владимир Березовский подчеркнул важность и удобство прямого сообщения для жителей краевого центра, а также отметил, что рейсы наиболее коротким путем свяжут членов семьи, живущих на разных концах страны, а также послужат развитию туристического потенциала обоих регионов.

– В этом году гражданская авиация России столкнулась с беспрецедентными мерами давления и ограничениями, вследствие которых были прекращены полеты по многим международным направлениям. Но благодаря совместным усилиям у нас открываются новые туристические направления внутри страны. Не секрет, что часть жителей края выбрали Краснодарский край местом постоянного проживания, при этом нередко часть родственников остается жить на Дальнем Востоке. Открытие прямого рейса послужит укреплению связи между регионами и обоюдному развитию туристического сектора, — добавил Владимир Березовский.

По словам ведущего эксперта отдела аналитической работы и организации туристической деятельности министерства туризма Хабаровского края Валентины Неретиной, интерес к Дальнему Востоку как к объекту туризма растет.

– Открытие прямого рейса — важное событие, особенно для тех, кто еще не определился, где проведет свой летний отпуск. Отдых на курортах Черного моря входит в топ-5 туристских направлений потребительского спроса жителей Хабаровского края. Вместе с тем растет интерес и к путешествиям по Дальнему Востоку. Возможно, что прямым рейсом к нам на Всероссийский туристический форум прилетит делегация Краснодарского края, приглашение губернатору Вениамину Кондратьеву и туристической отрасли региона мы уже направили, — подчеркнула Валентина Неретина.

Руководство аэропорта Хабаровска прогнозирует высокий спрос на билеты. Продажи уже открыты на официальном сайте авиакомпании и в кассах аэропорта.

– Рейс позволит существенно улучшить транспортную доступность Сочи для пассажиров из Хабаровска. Надеемся, что полеты для наших пассажиров и подготовка к ним будут приятыми, чтобы, входя в аэропорт, пассажиры уже чувствовали себя в отпуске. Уверен, жители Дальнего Востока оценят новую полетную программу авиакомпании, и она сохранится в расписании аэропорта и в будущих сезонах, — отметил генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик.

Программа будет действовать до 30 сентября. Стоимость билета по промо-тарифу в обе стороны составит от 25 тысяч рублей. Регулярное авиасообщение с главным курортом страны будет осуществляться также из Владивостока.