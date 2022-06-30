Заседание экспортного совета при губернаторе края прошло в правительстве региона. Его провела первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова. Власти обсудили с экспортерами показатели деятельности, на которые сейчас очень сильно влияют международные санкции. Тем не менее, как отметили на встрече, бизнес постепенно адаптируется к новым условиям.

Хабаровский край ориентирован на экспорт в силу своего географического положения. Поэтому многие базовые отрасли экономики региона выпускают продукцию в том числе для поставок за рубеж. Ключевыми партнерами края по-прежнему остаются страны Северо-Восточной Азии: Китай, Республика Корея и другие.

— Устойчивую динамику показывает экспорт агропромышленной продукции. По состоянию на июнь экспорт АПК достиг 288 млн долл., что составило 69,4% от годового плана. Большую часть экспорта АПК составляют рыба и морепродукты. При этом интерес к рыбной продукции края сегодня растет и со стороны других стран. В ближайших планах у экспортных компаний наладить поставки рыбных консервов в Республику Беларусь, — отметили на заседании.

Высоким экспортным потенциалом обладает промышленное производство. При поддержке правительства прорабатываются проекты для экспортноориентированных предприятий. Так, сейчас на заводе «Дальэнергомаш» ведется разработка новых видов продукции, востребованных за рубежом: газовые турбины, центробежные компрессорные машины и запасные части к ним. По словам и.о. министра промышленности и торговли края Сергея Афанасьева, по ряду характеристик продукция «Дальэнергомаш» превосходит иностранные аналоги.

Показательно, что малый и средний бизнес (МСП) продолжает играть в экспорте региона одну из ведущих ролей. По итогам 2021 года доля малого и среднего бизнеса в краевом экспорте превысила 40%. Как подчеркнула Мария Авилова, сейчас задача правительства — не просто сохранить этот показатель, но и увеличить его, обеспечив доступ к внешним рынкам максимальному количеству предпринимателей.

В 2022 году экспортерами из числа МСП, которые находятся на сопровождении в региональном Центре экспорта, уже заключено 16 экспортных контрактов на общую сумму 6,5 млн долл. США. На стадии заключения еще 7 экспортных контрактов на сумму более 8,5 млн долл. США.

— За прошедший период 2022 года география и товарная структура экспорта МСП расширились. Это связано, в том числе с появлением новых мер поддержки и услуг Центра экспорта. Среди них: компенсация транспортных расходов, сертификация продукции, защита объектов интеллектуальной собственности, адаптация упаковки под целевые рынки, размещение товаров на складах временного хранения за рубежом, — рассказала директор краевого Центра поддержки экспорта Анастасия Молокова.

Одним из перспективных механизмов продвижения экспорта МСП является электронная коммерция. Продажи в этом году на электронных торговых площадках выросли в 10 раз по сравнению с предыдущим годом. По состоянию на конец июня они в стоимостном выражении составили почти 1,4 млн долл. США.

Среди основных сложностей в осуществлении экспортной деятельности края участники заседания отметили перебои в логистике, риски расторжения экспортных контрактов, приостановку отгрузки отдельных комплектующих и оборудования импортного производства, нехватку контейнеров, проблемы с карантинными ограничениями в пунктах пропуска на территории Китая. Также затрудняют внешнеэкономическую деятельность досрочное прекращение действия международных сертификатов на продукцию и сложности с взаиморасчетами в иностранной валюте. Все эти и другие вопросы требуют дальнейшего поиска решений.