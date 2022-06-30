Жители сел и поселков, работающие в социальной сфере и сельском хозяйстве, в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» могут получить социальную выплату на строительство, либо приобретение жилья. Размер поддержки – до 70% стоимости объекта.

В 2019 году такая выплата была предоставлена семье Евгении Кравцовой, которая работает микробиологом на животноводческом предприятии. Сегодня специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия края встретились с ней и осмотрели индивидуальный дом в поселке Переяславка, который семье удалось построить благодаря господдержке.

В настоящее время Евгения Кравцова находится в декретном отпуске. Всего у нее трое детей. На полученные 2,1 млн рублей она построила уютный двухэтажный дом общей площадью 106,8 кв. м. У детей есть просторная комната, а во дворе установлен батут для активных игр

По словам заместителя начальника управления – начальника отдела социальных проектов краевого минсельхоза Александра Сухоручко, в этом году на фоне роста цен на стройматериалы норматив стоимости строительства жилья увеличен до 75 тысяч рублей за квадратный метр, в прошлом году норматив составлял 60 тысяч. Увеличен норматив и при покупке недвижимости – с 43,5 тысячи рублей до 50 тысяч.

– Есть несколько основных условий для получения поддержки. Во-первых, гражданин должен быть признан нуждающимся в улучшении жилищных условий. Во-вторых, необходимо постоянно, не менее года, проживать на сельской территории, а также работать в области сельского хозяйства или социальной сферы. Размер поддержки – 70% от расчетной стоимости жилья, оставшиеся 30% граждане оплачивают самостоятельно. В этом году из краевого бюджета на улучшение жилищных условий жителей сел и поселков предусмотрено 21,6 млн рублей, в том числе 4,3 млн рублей предоставлено федеральным бюджетом. Улучшить свои жилищные условия смогут более 6 сельских семей, – подчеркнул Александр Сухоручко.

Данная мера поддержки действует с 2014 года, а в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» — с 2019 года. За это время жилищные условия улучшили 210 семей. Из краевого бюджета на эти цели выделено 400 млн рублей, в эксплуатацию введены более 15 тысяч кв. м жилья. С помощью социальных выплат жители сельских местностей могут купить жилье на первичном или вторичном рынках недвижимости или построить свой собственный уютный дом.