По поручению Президента России с 1 июля увеличились выплаты по социальным контрактам, которые предоставляются малоимущим семьям, с тем, чтобы они могли начать свое дело и исправить финансовую ситуацию. Теперь сумма, выплачиваемая таким гражданам, может достигать 350 тысяч рублей. В среднем размер выплаты был поднят на 100 тысяч рублей.

— Максимальный размер помощи для предпринимателей теперь составит 350 тысяч рублей. А на развитие подсобного хозяйства будет выделяться 200 тысяч рублей. Порядок оформления выплат остается прежним, — прокомментировал изменения министр социальной защиты края Александр Дорофеев.

В министерстве уточнили, что в этом году свое дело, воспользовавшись схемой соцконтракта, открыли 746 жителей региона. Общая сумма выданных им средств превысила 181 млн рублей. Ведением личного подсобного хозяйства решили заняться 257 жителей региона, на что им выдали около 25 млн рублей.

Социальный контракт можно заключить и на другие цели, к примеру, для поиска работы. Такой услугой воспользовались 467 человек. По другим мероприятиям было заключено 168 контрактов на сумму более 8 млн рублей.

Практика выдачи соцконтрактов действует в Хабаровском крае с 2012 года. Но с прошлого года обновился порядок его заключения – воспользоваться им могут не только малоимущие семьи с детьми, но и трудоспособные граждане и пенсионеры, среднедушевой доход у которых по независящим от них причинам опустился ниже величины прожиточного минимума. С 1 июня этот минимум составляет 18 558 рублей. При этом в 2022 году при заключении соцконтракта не учитываются трудовые доходы граждан, потерявших работу после 1 марта 2022 год и вставших на учет в центр занятости.

Получить полную информацию о порядке оформления соцконтрактов, а также заключить договор можно в центрах социальной поддержки населения по месту жительства.