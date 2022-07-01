С 1 июля на всей территории Хабаровска сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов осуществляет региональный оператор.

Компания ООО «Хабавтотранс ДВ» работает в рамках национального проекта «Экология», по которому в регионе необходимо ликвидировать несанкционированные свалки, организовать сбор мусора в частном секторе, увеличить объём переработки отходов.

Для сбора и вывоза мусора оператором приобретено 47 единиц современной техники — это новейшие машины Mercedes и Scania. Полигон, на который будут вывозиться отходы, после их сортировки и прессовки на мусороперегрузочных станциях, расположен в 60 км от города. Разместить его ближе не позволяют геодезические особенности Хабаровска: город расположен в поймах рек, подвержен подтоплению и влиянию грунтовых вод, а это чревато экологическими проблемами. Удалённость полигона не может не сказываться на стоимости вывоза мусора – сейчас для всех жителей установлен тариф 5 рублей за квадратный метр.

«Контролировать работу регионального оператора – в полномочиях краевого министерства ЖКХ, однако мэрия Хабаровска не оставит без внимания вопрос вывоза мусора с территории города. Люди не должны испытывать дискомфорт, связанный с переходом на новую систему сбора и вывоза ТКО, для нас это главный приоритет в работе. Поэтому мы просим жителей Хабаровска информировать нас о проблемах в этой сфере, если они будут появляться», — сказал Василий Иванов, начальник управления ЖКХ и ЭЖФ администрации города Хабаровска.

Свои замечания и предложения по качеству вывоза бытовых отходов можно направлять в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 004, 42-47-43 или через социальные сети администрации города:

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