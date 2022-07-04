Региональный оператор по обращению с ТКО совершенствует свою работу. В целях оперативного реагирования на жалобы организована работа круглосуточной горячей линии для жителей города Хабаровска и района имени Лазо. Сообщить о проблемах с вывозом отходов можно по номеру (4212) 380-380 или 8 (924) 308-8-308.

Из некоторых районов краевого центра в выходные поступали звонки о невывезенном мусоре. Чтобы на месте оценить ситуацию, представители регоператора и министерства жилищно-коммунального хозяйства края провели выездное мероприятие. Также прошло оперативное совещание, на котором достигнута договоренность о том, что лицензированный полигон будет работать до последней машины. Водители и специалисты трудятся с самого утра и до позднего вечера.

Первые дни работы регоператора выявили «теневые» отходы, которые никем не учитывались. Это так называемый коммерческий мусор, который некоторые юрлица подбрасывали на контейнерные площадки жилых домов. Об этом сообщали и сами жители.

— Я надеюсь, что сейчас будут своевременно убирать отходы с нашего микрорайона. Раньше не всегда это происходило, распространялось зловоние, а рядом жилые дома. Часто к нам подкидывали коммерческий мусор. Гуляя с собакой, видела, как подъезжала ночью машина, человек из которой выбрасывал мешки с отходами в наши контейнеры. Надеемся, что таких случаев больше не будет и мусор теперь будет вывозится регулярно. Хотим жить цивилизованно, в чистоте, — отметила хабаровчанка Анна Лютова.

Теперь юрлица должны заключить соответствующие договоры с регоператором на вывоз отходов. Раньше мусор с городских и сельских дворов часто вывозили на нелегальные свалки, которые сильно выросли в размерах за последние годы. Всех их новый мусорный оператор — ООО «Хабавтотранс ДВ» должен ликвидировать, что положительно скажется на экологической обстановке и, следовательно, на здоровье граждан.

— Понимая социальную значимость нашей работы, мы будем оперативно реагировать на обращения наших граждан. В данный момент есть недостатки, но они решаются. Это болезнь роста. Водители, которые еще толком не ездили по своим маршрутам, постепенно осваиваются, привыкают к габаритам новой спецтехники. Дворы очень сильно загружены личным транспортом горожан, проехать сложно и, как факт, не везде успеваем. Надеемся в течение недели отладить логистические маршруты и гораздо оперативнее вывозить ТКО со дворов. Нужно наладить контакты с дворниками, управляющими компаниями и ТСЖ. Планируем в течение 10 дней повысить уровень нашей деятельности. Вся наша работа должна быть доведена до автоматизма, — отметил директор ООО «Хабавтотранс ДВ» Валерий Дунисов.

В связи с заставленностью дворов решено большие КамАЗы направлять на вывоз мусора со стационарных площадок. Одна такая машина способна загрузить содержимое 70 контейнеров. Проходимые МАЗы отправляются в городские дворы, где как раз и существует проблема с припаркованными автомобилями. В некоторых дворах так тесно, что местные жители ставят «коней» прямо перед контейнерными площадками.

— Все эти ситуации в минЖКХ прорабатывались. Именно поэтому открыты горячие линии в нашем министерстве и у регоператора. В первый месяц работы будут возникать разные ситуации, связанные с невозможностью подъезда мусоровоза. Техника новая, водители будут привыкать к ней, привыкать к своим маршрутам, к нюансам разных дворов. Все будут постепенно включаться в работу, по-новому налаживать логистические маршруты. Мы за всеми нюансами будем следить, любое обращение граждан не оставим без внимания. Если поступила информация, что контейнер переполнен и в течение суток мусор не вывезли, то должна быть оперативная реакция. Юридические лица сегодня обязаны заключать договора с регоператором. Если этого не произойдет, то это повод заявиться контрольно-надзорным ведомствам с вопросом: куда вывозится мусор, — сказал министр ЖКХ Дарий Тюрин.

Вывозом мусора занимаются 70 мусоровозов. Работа кипит во всех районах краевой столицы и в районе имени Лазо. Водители и работники регоператора не скрывают, что постепенно привыкают к новой технике, но уверены, что в ближайшее время достигнут максимальной эффективности. Многим специалистам большую часть жизни приходилось работать на устаревших мусоровозах. С приходом регоператора появились новые специализированные автомобили: грузоподъёмная «Скания», проходимые «КАМАЗы», маневренные «МАЗы». Параллельно решается проблема с регулярным вывозом крупногабаритных отходов, раньше его вывозили в ближайший овраг или лес. Теперь так хитрить не получится. Все автомобили ООО «Хабавтотранс ДВ» оснащены системой ГЛОНАСС, которая контролирует путь отходов, начиная от контейнерной площадки и до момента выгруза их на лицензированном полигоне.

Напомним также, что в течение июля управляющие организации должны проинформировать своих потребителей о снижении тарифов на содержание жилья. Вывоз мусора с 1 июля является коммунальной услугой, и за нее в августе будет выставлена квитанция на оплату. Льготный тариф в Хабаровском крае составил 5 рублей за квадратный метр общей площади жилого помещения. Ранее эта услуга была включена в расчет платы за содержание жилья. С приходом регоператора в квитанциях из строки «Содержание жилого помещения» должен быть исключен «вывоз ТКО», на эту услугу будет выставлен отдельный счет или заведена отдельная строка.